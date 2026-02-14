Alanya’nın Yaylalı Mahallesi’nde meydana gelen olayda. Seyir halinde olan S.B. (33) idaresindeki 07 APE 537 plakalı hafif ticari araca, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekipler yaptıkları incelemede saldırıda araçta yolcu olarak bulunan Hasan Çakmak'ın (25) göğsünden vurulması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Çakmak'ın cansız bedeni Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda cinayetle ilgili olduğu iddia edilen 3 kişi gözaltın alındığı bu kişilerin sorgusu devam ettiği belirtildi. (Mehmet AL)

Kaynak: Haber Merkezi