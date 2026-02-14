Antalya Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yürütülen soruşturma süreci devam ederken, cezaevinden hastaneye acil sevki gerçekleştirilen Başkan Muhittin Böcek’in sağlık tablosuna dair çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Gazeteci Ali Taş tarafından kamuoyuna duyurulan 23 Ocak tarihli tıbbi inceleme sonuçları, Böcek’in durumunun ciddiyetini gözler önüne serdi. Alanya’dan Gazipaşa’ya tüm Antalya kamuoyunun yakından takip ettiği süreçte, raporun detayları "hayati tehlike" boyutunu ortaya koydu.

UYKUDA SOLUNUM KRİZİ VE OKSİJEN ÇÖKÜŞÜ

Yapılan "polisomnografi" tetkikleri sonucunda, Başkan Böcek’e "ağır uyku apnesi" teşhisi konulduğu kesinleşti. Raporda yer alan verilere göre, Böcek uyku halindeyken defalarca solunum durması yaşıyor. Tıbbi sınırların çok ötesinde olduğu belirtilen bu durumun, vücut fonksiyonlarını tehdit ettiği vurgulandı.

Özellikle kandaki oksijen miktarındaki ani düşüşler raporun en korkutucu kısmını oluşturdu. Normal şartlarda yüzde 90 ve üzeri olması gereken oksijen doygunluğunun, Böcek’te uyku esnasında yüzde 76 seviyelerine kadar gerilediği tespit edildi. Toplam uyku süresinin beşte birlik kısmında ise oksijen oranının kritik eşik olan yüzde 90’ın altında seyrettiği, bunun da kronik hipoksi riskini doğurduğu belirtildi.

ACİL CİHAZ MÜDAHALESİ ŞART KOŞULDU

Uzman hekim heyetinin hazırladığı raporda, mevcut tablonun sürdürülemez olduğu ve acil önlem alınması gerektiği ifade edildi. Solunum yolunu açık tutarak nefes almayı sağlayan basınçlı hava cihazı (CPAP) kullanımının zorunlu olduğu kaydedilen raporda, ayrıca acil kilo kontrolü uyarısı yapıldı.

Daha önce geçirdiği ağır koronavirüs süreci nedeniyle akciğerlerinde hasar bulunan Böcek için bu tablonun çok daha riskli olduğu belirtiliyor. Tedavi sürecinin aksaması halinde ani gece ölümleri, felç, kalp yetmezliği ve hipertansiyon gibi geri dönüşü olmayan sonuçlarla karşılaşılabileceği uyarısı, Antalya ve Alanya gündemine bomba gibi düştü.