Kentte sabah saatlerine kadar süren sağanak Dim ve Oba çaylarında su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Bu nedenle çayların etrafındaki piknik alanları, avokado ve portakal bahçeleri, bazı evlerin giriş katları ve sular altında kaldı.

Yağış nedeniyle Dim Çayı’ndaki kontrollü su salınımı nedeniyle çevredeki evler boşaltıldı. Su baskını yaşanan bölgede AFAD ekipleri evlerinden çıkamayan bazı vatandaşları ve evcil hayvanları botlara alınarak tahliye etti. Bir piknik işletmesinde bakılan köpek ise suya düşmeden işletme çalışanlarınca kurtarıldı.

Kuvvetli yağışlar nedeniyle ilçeye gelen Antalya Valisi Hulusi Şahin, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ile bölgede incelemelerde bulundu.