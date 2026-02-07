Trabzonspor takım otobüsü, deplasman için gittikleri Samsun'da taşlı saldırıya uğradı. Olaya ilişkin Trabzonspor yaptığı açıklamada, "Daha önce Kocaeli'de, bugün ise Samsun'da tekrarlanan bu menfur eylemler; kabul edilemez, görmezden gelinemez ve sıradanlaştırılamaz niteliktedir. Sporcularımızın, teknik heyetimizin ve kulüp personelimizin can güvenliği açık şekilde tehdit altındadır." ifadelerini kullandı.

Süper Lig ekibi Trabzonspor, Samsunspor deplasmanında kabusu yaşadı. Takım otobüsü maç öncesi taşlı saldırıya uğradı.

TRABZONSPOR: MÜNFERİT DEĞİL, ORGANİZE SALDIRI

Olaya ilişkin Trabzonspor'dan açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Samsunspor maçı öncesinde takım otobüsümüze yönelik gerçekleştirilen taşlı saldırı, yaşananların artık münferit değil, açık biçimde organize bir saldırı olduğunu göstermektedir.