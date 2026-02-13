Ekonomist Muhammet Bayram, emekli maaşlarında adalet için prim esaslı yeni model üzerinde çalışıldığını söyledi. Kademeli emeklilik yerine farklı bir düzenleme gündemde.

Emekli maaşları ve hayat pahalılığı karşısında gelir kaybı tartışmaları sürerken, ekonomi çevrelerinden dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Ekonomist Muhammet Bayram, emekli aylıkları arasındaki farkların azaltılması ve prim temelli adil bir yapı kurulması için yeni bir sistem üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Yapılan değerlendirmelerde özellikle gıda, konut ve ulaşım kalemlerindeki artışın emekliler üzerindeki yükü büyüttüğü vurgulanıyor. Bayram’a göre mevcut maaş bağlama oranları, aynı dönemde emekli olan kişiler arasında bile ciddi gelir farklarına yol açıyor.

ENFLASYON TAHMİNLERİ YUKARI REVİZE EDİLDİ

Merkez Bankası’nın yılın ilk enflasyon raporunda, yıl sonu enflasyon beklentisi yukarı yönlü güncellendi. Buna rağmen orta vadeli hedeflerin korunduğu açıklandı. Ekonomi yönetimi, enflasyonda kademeli düşüş beklentisini sürdürürken, özellikle ilk aylardaki yüksek gıda fiyatlarının dar gelirliyi zorladığına dikkat çekiliyor.

Bayram, yılın ilk aylarında yüksek gelen verilerin ardından ilerleyen süreçte daha dengeli bir tablo beklendiğini ifade etti.

KADEMELİ EMEKLİLİK YERİNE PRİM ESASLI MODEL

Kamuoyunda uzun süredir konuşulan kademeli emeklilik düzenlemesi konusunda da konuşan Bayram, mevcut gündemde bu yönde bir adım olmadığını söyledi. Bunun yerine prim gün sayısı ve ödenen tutara göre maaş belirlenmesini esas alan yeni bir model hazırlığı olduğunu dile getirdi.

Bu modele göre, daha fazla prim ödeyen ile daha az prim ödeyen arasındaki fark daha net yansıtılacak. Böylece emekli maaşları arasındaki dengesizliklerin azaltılması hedefleniyor.

Bazı emekliler hâlâ aynı soruyu soruyor: “Aynı yıllar çalıştık, neden maaş bu kadar farklı?” — tam da bu mesele.

SEYYANEN ZAM VE MİLLİ GELİRDEN PAY FORMÜLÜ

Değerlendirmelerde, en düşük emekli maaşı uygulamasının yeniden ele alınabileceği ve tüm emeklilere seyyanen artış seçeneğinin masada olduğu da belirtildi. Ayrıca emeklilerin büyümeden ve milli gelir artışından doğrudan pay almasını sağlayacak mekanizmaların da tartışıldığı ifade edildi.

Bu tür bir düzenleme özellikle düşük kök maaşlı emekliler açısından belirleyici olabilir. Ev kirası, aidat, pazar masrafı derken aylık gelir daha cebe girmeden eriyor çünkü.

“2026 SONUNDA NEFES ALDIRACAK” MESAJI

Bayram, kulislerde konuşulan hazırlıklara işaret ederek, 2026 yılının sonuna doğru emeklileri rahatlatacak bir yapının devreye girebileceğini söyledi. Enflasyona karşı koruma sağlayacak yeni sistemin, gelir dağılımını daha dengeli hale getirmesinin amaçlandığı belirtiliyor.

Düzenlemenin içeriği ve takvimiyle ilgili resmi bir metin henüz paylaşılmış değil. Ama beklenti büyüyor, bekleyiş de.