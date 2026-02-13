Alanya’da Dimçayı çevresinde su seviyesi hızla yükseldi. Kaymakamlık anons yaptı, riskli bölgelerde tahliyeler başladı.

Alanya’da Dimçayı çevresinde su seviyesi tehlikeli sınıra yaklaştı. İlçe genelinde yapılan resmi anonslarla birlikte dere hattına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlar için kritik uyarı verildi. Baraj ve çay hattındaki yükseliş nedeniyle bazı mahallelerde zemin ve birinci katların boşaltılması istendi.

KAYMAKAMLIKTAN ACİL UYARI

Alanya Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruda, Dimçayı taşkın riskinin artması nedeniyle dere yatağına yakın konut ve işyerlerinde önlem alınması gerektiği bildirildi. Anonslarda özellikle zemin ve birinci katlarda bulunan vatandaşların ev ve işyerlerini tedbir amaçlı boşaltmaları istendi.

Bölgedeki birçok noktada hoparlör ve araç üstü anons sistemleriyle uyarı geçildiği, ekiplerin kapı kapı bilgilendirme yaptığı öğrenildi.

EKİPLER BÖLGEYE KONUŞLANDIRILDI

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Alanya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dimçayı hattı boyunca riskli noktalara yönlendirildi. Tahliye sürecinin kontrollü şekilde yürütüldüğü, vatandaşların güvenli alanlara geçişinin sağlandığı bildirildi.

Esnafın bir kısmı dükkânlardaki malzemeleri üst katlara taşımaya başladı. Çay kenarındaki işletmelerde ise masa, sandalye ve ekipmanların kaldırıldığı görüldü.

Bazı vatandaşlar kısa süreli bir yükselme olur diye düşündüklerini söyledi ama suyun rengi ve akışı değişince endişe arttı. Net tablo birkaç saat içinde ortaya çıkacak…

BÖLGE HALKINA “YAKLAŞMAYIN” ÇAĞRISI

Yetkililer, Alanya Dimçayı su seviyesi son durum gelişmelerinin anlık takip edildiğini belirterek vatandaşlardan dere yatağına yaklaşmamalarını, uyarıları dikkate almalarını istedi. Yeni yağış ihtimali ve baraj beslemesi nedeniyle risk seviyesinin dinamik olduğu ifade edildi.