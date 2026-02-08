ALANYA 1221 Futbol Spor Kulübü, Nesine.com 3. Lig 4. Grup 20. hafta mücadelesinde ligin zirvesinde yer alan Kütahyaspor'u Milli Egemenlik Stadı'nda konuk etti. Taraftarının da desteğini arkasına alarak sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkan mavi-beyazlı ekip, oyunun büyük bölümünde üstün bir performans sergilemesine rağmen güçlü rakibine penaltıdan yediği golle 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında iki ekip de kontrollü bir oyun tercih ederken, orta saha mücadelesi ön plandaydı. Alanya 1221 FSK, özellikle kanat organizasyonlarıyla etkili olmaya çalıştı ancak son vuruşlarda istediği sonucu alamadı. Konuk ekip Kütahyaspor ise hızlı hücumlarla gol aradı. İlk 45 dakikada gol sesi çıkmayınca takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi.

PENALTI MORALLERİ BOZDU



İkinci yarıya daha istekli başlayan Alanya 1221 FSK, rakip yarı sahada baskısını artırdı. Üst üste gelişen ataklarda gol arayan mavi-beyazlılar, Kütahyaspor savunmasını zorladı. Ancak 66. dakikada konuk ekip lehine verilen penaltı maçın kaderini belirledi. Topun başına geçen Aykut Çift, penaltı vuruşunu gole çevirerek Kütahyaspor'u 1-0 öne geçirdi. Golden sonra oyundan kopmayan Alanya 1221 FSK, beraberlik için tüm hatlarıyla yüklenmesine rağmen aradığı golü bulamadı. Kütahyaspor savunması ve kalecisi kritik anlarda hata yapmadı. Mücadele, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Alanya 1221 FSK'nin ligdeki galibiyet hasreti 3 maça çıkarken, mavi-beyazlı ekip son iki karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılmış oldu. Cemali AYDINOĞLU