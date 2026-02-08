İSTANBUL Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda bu akşam oynanan mücadelenin ilk setinde etkili bir oyun sergileyen kırmızı-beyazlılar, seti 25-20 kazanarak maça 1-0 önde başladı. Ev sahibi Fenerbahçe Medicana, ikinci seti 25-22 alarak skora denge getirdi: 1-1. Üçüncü sette yeniden ağırlığını koyan On Hotels Alanya Belediyespor, rakibine 25-22 üstünlük sağlayarak maçta bir kez daha öne geçti: 1-2. Büyük çekişmeye sahne olan dördüncü seti 25-23 kazanan sarı-lacivertli ekip, mücadeleyi karar setine taşıdı. Final setinde hata yapmayan Fenerbahçe Medicana, bu seti 15-10 alarak karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Temsilcimiz, güçlü rakibi karşısında ortaya koyduğu mücadeleci oyunla alkış topladı. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Haber Merkezi