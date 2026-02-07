Süper Lig'in 21. haftasındaki dev maçta Samsunspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Fatih Tekke önderliğindeki bordo-mavililer, karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak zirve yarışında önemli bir galibiyet aldı.

Trabzonspor'a 3 puanı getiren golleri 23 ve 81. dakikada Paul Onuachu, 90+1. dakikada penaltıdan Ernest Muçi kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Trabzonspor, puanını 45 yaptı ve lider Galatasarayla puan farkını maç fazlasıyla 4'e indirdi. Samsunspor ise 30 puanda kaldı. Süper Lig'in bir sonraki haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Samsunspor, Antalyaspor deplasmanına gidecek.