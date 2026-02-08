Trendyol Süper Lig maratonunda gözler İstanbul’a çevrildi. Ligin 21. haftasında temsilcimiz Corendon Alanyaspor, bu akşam ligin dev ekiplerinden Beşiktaş’a konuk olacak. Futbolseverlerin merakla beklediği bu zorlu mücadele saat 20.00’de başlayacak.

PUAN SAVAŞINDA KRİTİK VİRAJ

Ligde topladığı 22 puanla 10. sırada tutunmaya çalışan turuncu-yeşilli ekip, zorlu Beşiktaş deplasmanında mutlak puan veya puanlar hedefliyor. Ev sahibi siyah-beyazlılar ise 36 puanla 5. sırada yer alırken, zirve yarışından kopmamak için sahaya çıkacak. Alanyaspor, İstanbul’da alacağı bir sonuçla hem moral bulmak hem de sıralamadaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

İSTATİSTİKLERDE GERİLİM HAKİM

İki takımın son durumları ise karşılaşmanın önemini artırıyor. Ligde son 3 maçtır galibiyet sevinci yaşayamayan Alanyaspor, deplasmanda ise tam 8 maçtır kazanamamanın verdiği baskıyı kırmak zorunda. Buna karşın Beşiktaş cephesinde işler yolunda gidiyor; siyah-beyazlılar iç sahada 5, lig genelinde ise 9 maçtır yenilgi yüzü görmeyen bir seriye sahip.

SON TAKTİK VE İSTANBUL YOLCULUĞU

Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren Corendon Alanyaspor, kendi tesislerinde gerçekleştireceği son taktik idmanla çalışmalarını tamamladı. Antrenmanın hemen ardından turuncu-yeşilli kafile, sponsoru Corendon Airlines’a ait özel bir uçakla İstanbul’a uçarak kampa girdi ve zorlu maç saatini beklemeye başladı.