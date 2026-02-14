Alanya'da etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen taşkınlara ilişkin çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Antalya Valisi Hulusi Şahin, ilk olarak Alanya Kaymakamlığı’nda 05.00'da düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda meteorolojik veriler, baraj doluluk oranları ve sahadaki mevcut durum ile tahliye ve temizlik çalışmaları değerlendirilerek alınan ve alınması planlanan tedbirler ele alındı. Toplantıya Vali Hulusi Şahin’in yanı sıra Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, AFAD İl Müdürü Necmi Erçin, DSİ Antalya Bölge Müdürü Özhan Erdanışman ile Büyükşehir ve Alanya Belediyesi temsilcileri katıldı.

Toplantıda, yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle Dim Barajı’nda su seviyesinin yükselmesi üzerine Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünce kontrollü su salımı gerçekleştirildiği, dün itibarıyla baraj kotunun 168.91 metreye ulaştığı ve dolu savak maksimum çalışma kotunun 170 metre olduğu kaydedildi. Toplantıda ayrıca, taşkın riskine karşı Dim Çayı çevresindeki tesislerde çalışanlar ile Tosmur ve Kestel mahallelerinde bodrum ve zemin katta ikamet eden vatandaşların tahliyesi sağlandığı belirtildi. Vatandaşlar yapılan anonslarla bilgilendirilirken, barınma ihtiyacı bulunanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinesinde kamu misafirhanelerine yerleştirildi.

Tahliye çalışmaları kapsamında 161 personel, 41 araç ve 1 engelli taşıma aracı görevlendirilirken; 220 ev ve iş yerine tebligat yapıldı, 314 vatandaş tahliye edildi, 132 konut ve 73 iş yeri boşaltıldı, 48 vatandaş kamu misafirhanelerine yerleştirildi. Sel ve su baskını çalışmaları kapsamında ise 137 ekip, 501 personel, 181 aracın görev başında olduğu ve su baskını nedeniyle sağlık sorunu yaşayan vatandaşımızın bulunmadığı belirtildi.

Toplantının ardından, yoğun yağışlar nedeniyle taşkın meydana gelen bölgelerde incelemelerde bulunan Vali Hulusi Şahin; Dim Çayı, Dim Barajı ve Tosmur Mahallesi’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Sahada görev yapan ekiplerle bir araya gelen Vali Şahin, taşkın riskine karşı alınan önlemler, yürütülen tahliye ve temizlik çalışmaları ile hasar tespit süreçlerine ilişkin koordinasyonun titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.