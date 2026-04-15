Alanya’da toz taşınımı ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek? Meteoroloji sarı kod verdi, özellikle solunum hastaları için kritik uyarı geldi.

TOZ BULUTU TÜRKİYE’YE GİRİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Alanya hava durumu toz taşınımı uyarısı kapsamında Ege ve Akdeniz bölgeleri için alarm verdi. Kuzey Afrika üzerinden taşınan yoğun toz bulutunun Türkiye’ye giriş yaptığı ve özellikle kıyı kesimlerinde etkili olacağı bildirildi.

Alanya başta olmak üzere Antalya kıyılarında hava kalitesinin düşmesi, görüş mesafesinde azalma ve günlük yaşamda bazı aksaklıkların yaşanması bekleniyor.

ETKİ PERŞEMBE GECESİNE KADAR SÜRECEK

Yapılan son tahminlere göre Alanya’da toz taşınımı ne kadar sürecek sorusunun yanıtı da netleşti. Toz bulutunun 15 Nisan Çarşamba günü itibarıyla etkisini göstermeye başlayacağı ve 16 Nisan Perşembe gecesine kadar süreceği bildirildi.

SARI KODLU UYARI VERİLDİ

Meteoroloji, toz taşınımının yoğun hissedileceği iller için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarı verilen bölgeler şöyle:

Ege Bölgesi: İzmir, Aydın, Muğla, Balıkesir, Çanakkale

Akdeniz Bölgesi: Antalya (özellikle Alanya ve kıyı ilçeler)

HAVA KALİTESİ DÜŞECEK

Yetkililer, Alanya’da hava kalitesi neden düşüyor sorusuna dikkat çekerek, atmosferdeki partikül madde oranının artacağını belirtiyor. Bu durum özellikle:

Astım hastaları

Alerjisi olanlar

Solunum yolu rahatsızlığı bulunanlar

için risk oluşturuyor.

Dışarı çıkarken maske kullanılması ve mümkünse kapalı alanlarda kalınması öneriliyor. Cam açmak bile bazı saatlerde rahatsız edici olabiliyor…

ULAŞIM VE ÇAMUR YAĞMURU UYARISI

Toz taşınımıyla birlikte Alanya’da çamur yağmuru olacak mı sorusu da gündeme geldi. Uzmanlara göre, toz bulutunun yağışla birleştiği bölgelerde çamur şeklinde yağış görülebilir.

Bu durum:

Araçların kirlenmesine

Tarım alanlarının etkilenmesine

Görüş mesafesinin düşmesine

neden olabilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafikte dikkatli olunması gerekiyor.