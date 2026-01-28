NİŞAN merasimi, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Alanya İlçe Başkanı ve Manavgat–Serik Sorumlusu Hakan Çoban'ın ev sahipliğinde, The London Cafe Garden'da düzenlendi. Törene; İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hüseyin Direk, Sahil Güvenlik Komutanı Yarbay Erdinç Karadeniz, Alanya İlçe Müftüsü Mehmet Seven, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, çok sayıda polis, jandarma ve davetliler katıldı. Merasim, nişandan önce gerçekleştirilen kız isteme töreniyle başladı. Gazipaşa Kaymakamı ve Alanya Kaymakam Vekili Selami Korkutata, gelin adayı Sultan Ay'ı ailesinden istedi. Kız istemenin ardından Alanya İlçe Müftüsü Mehmet Seven tarafından dualar edildi. Duanın ardından çiftin yüzüklerini yine Kaymakam Korkutata taktı. Törenin devamında geleneklere uygun kahve ikramı yapıldı. Sonrasında takı merasimi gerçekleştirildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise sanatçı Cüneyt Güzel'in seslendirdiği canlı müzik eşliğinde davetliler keyifli anlar yaşadı.
Alanya'da mutlu son
Şehit Emniyet Amiri İbrahim Halil Aksoy ile eşi Aysun Aksoy'un oğlu Mehmet Aksoy, bir süredir birlikte olduğu Sultan Ay ile nişanlandı. Çiftin kız isteme merasimini Gazipaşa Kaymakamı ve Alanya Kaymakam Vekili Selami Korkutata gerçekleştirdi
Kaynak: Haber Merkezi
