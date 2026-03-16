Oto yıkama dükkanını işleten Mustafa O. ile yan taraftaki marketin çalışanı Mustafa Deveci, dün araç park yeri nedeniyle tartıştı. Bugün konuşmak için anlaşan Deveci ve Mustafa O., sabah saatlerinde markette buluştu. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Mustafa O., tabancayla Deveci ve market içerisinde bulunanlara ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Mustafa Deveci hayatını kaybetti, akrabaları Mustafa Deveci (51) ile Şevket Deveci (24) yaralandı.

Mustafa O. ile olay sırasında yanında bulunan ağabeyi Ali O. (49), geldikleri araçla kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Şevket Deveci ile Mustafa Deveci, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Deveci'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayda ölen Mustafa Deveci'nin göğsünden vurulduğu, yaralı Şevket Deveci'ye 3'ü göğüs kısmı olmak üzere 8 kurşun, Mustafa Deveci'ye ise bacak, kasık ve karın kısmından olmak üzere 7 kurşun isabet ettiği öğrenildi.

Ali O.'yu kısa sürede yakalayan ekipler, Mustafa O.'yu ise yakalama çalışmasını sürdürüyor.