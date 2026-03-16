Alanya’da cezaevinde bulunan 22 yaşındaki Hüseyin Alanay’ın kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği bildirildi. Genç yaşta gelen ölüm haberi Sugözü Mahallesi’nde büyük üzüntü yarattı.

Alanya’da genç yaşta gelen ölüm haberi, ailesiyle birlikte mahalle sakinlerini de yasa boğdu. Edinilen bilgilere göre yaklaşık iki aydır cezaevinde bulunan 22 yaşındaki Hüseyin Alanay, üç gün önce geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi.

Sugözü Mahallesi sakinlerinden olan Alanay’ın, Cinoğlu Hüseyin Alanay’ın torunu ve ASAT personeli Mehmet Alanay’ın oğlu olduğu belirtildi. Ailenin çevresinde tanınan bir isim olan genç için, Alanya’da kısa sürede çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı.

ALANYA’DA AİLEYİ YASA BOĞAN VEFAT

Alanya cezaevinde hayatını kaybeden Hüseyin Alanay için yapılan tüm müdahalelere rağmen sonuç alınamadığı öğrenildi. Genç yaşta gelen bu kayıp, özellikle Sugözü çevresinde derin üzüntü yarattı.

Bir evde yas olduğunda mahalle de susuyor. Bu kez de öyle oldu. Özellikle ailesini tanıyan çevrede haber kısa sürede yayıldı.

Alanay’ın aynı zamanda Bülbül Soğutma’nın sahibi Murat Bülbül’ün de yeğeni olduğu ifade edildi. Aileye yakın isimler, acının büyük olduğunu ve taziye alanında yoğun bir katılım beklendiğini söyledi. Genç yaşta bir ölüm olunca, söz de erken bitiyor.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Hüseyin Alanay’ın cenazesinin, 17 Mart Salı günü saat 11.00’de kılınacak cenaze namazının ardından Sugözü Pürenlik Mezarlığı’na defnedileceği bildirildi.

Ailenin taziyeleri, Sugözü Mahallesi Çinoğlu Sokak’taki evlerinin yanındaki taziye alanında kabul edeceği öğrenildi.

ALANYA’DA SOSYAL MEDYADA TAZİYE MESAJLARI PAYLAŞILDI

Alanya son dakika vefat haberi olarak yayılan gelişmenin ardından sosyal medyada da çok sayıda paylaşım yapıldı. Hüseyin Alanay için yakınları, arkadaşları ve mahalle sakinleri başsağlığı mesajları yayımladı.

Bu tür haberler rakamla okunmuyor. 22 yaşında bir gençten söz ediliyor. Ailenin, yakın çevrenin ve mahallede onu tanıyanların taşıdığı yük başka.

Olayla ilgili kamuoyuna yansıyan bilgiler şimdilik cenaze programı ve taziye süreciyle sınırlı kaldı. Aile çevresinde ise derin bir üzüntü hakim.