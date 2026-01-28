NESİNE.COM 3. Lig 4. Grup'ta Antalya'yı temsil eden Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü, 19. hafta maçında Karşıyaka ile deplasmanda karşılaşacak. Son oynadığı maçta Tire 2021 FK ile 1-1 berabere kalan mavi-beyazlı takım, Karşıyaka ile oynayacağı kritik maça galibiyet parolası ile hazırlanıyor. Milli Egemenlik Stadı'nda dün yapılan idman yağmur altında gerçekleşti. Teknik direktör Mehmet Salih Gül yönetimindeki idmana ısınma koşusu ile başlayan Alanya 1221 FSK'li futbolcular, ardından dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi. Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü, 1 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Karşıyaka maçının hazırlıklarına bugün devam edecek.

Kaynak: Haber Merkezi