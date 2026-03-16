İrem A. (25) idaresindeki otomobil, kırmızı ışık yanınca önünde duran Eren E.’nin (26) kullandığı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, karşıya geçmek için kaldırımda bekleyen yayaların arasına daldı. Kazada Ömür T., Durna G., Zafer T., Satı S. ve Cüneyt M. yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

EHLİYETİNE 60 GÜN SÜREYLE EL KONULDU

Yolun karşısına geçmek için bekleyen engelli bir vatandaşın tekerlekli sandalyesi de kazada zarar gördü. Kazaya neden olan otomobilin sürücüsü İrem A.’ya 5 bin lira para cezası kesilirken, ehliyetine 60 gün süre ile el konuldu.