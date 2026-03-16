Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde görüşülen yeni tarife sonrası Alanya’da şehir içi ulaşım ücretleri yükseliyor. En sert artışlardan biri temassız kredi kartı ödemesinde dikkat çekiyor.

Alanya’da sabah işe, okula ya da hastaneye gitmek için otobüse binen binlerce kişi için yeni hafta daha pahalı başlayacak gibi duruyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde görüşülen yeni toplu taşıma tarifesiyle birlikte Alanya şehir içi otobüs ücretleri yukarı çekildi. Özellikle düzenli toplu taşıma kullanan vatandaş için bu artış, ay sonu hesabında doğrudan hissedilecek bir kalem haline geliyor.

ALANYA’DA YENİ TOPLU TAŞIMA TARİFESİ NE KADAR OLDU?

Yeni tarifeye göre Alanya’da tam biniş ücreti 42 TL oldu. İndirimli biniş 40 TL’ye çıkarken, öğrenci bileti 20 TL seviyesinde kaldı. Tek kullanımlık biletlerde de artış dikkat çekti. Böylece Alanya otobüs tarifesi 2026 başlığında en çok konuşulacak konu, günlük ulaşım giderinin yeniden yükselmesi oldu.

Eski tarife ile yeni tarife yan yana konulduğunda fark daha net görülüyor. Aralık ayındaki uygulamada tam biniş 35 TL, öğrenci 15 TL, öğretmen-emekli 33 TL, temassız ödeme 41 TL seviyesindeydi. Şimdi tablo değişti. Küçük görünmüyor.

KREDİ KARTIYLA BİNEN DAHA FAZLA ÖDEYECEK

En dikkat çeken başlıklardan biri de temassız kredi kartı ile otobüs ücreti oldu. Yeni düzenlemede kredi kartıyla yapılan ödemelerde ücret 50 TL’ye kadar çıkıyor. Bu da özellikle kartla hızlı ödeme yapan yolcular için ek yük anlamına geliyor. Alanya’ya gelen turistler ya da kent kartı olmayan ara sıra yolcular açısından da maliyet daha görünür hale geliyor.

Bir başka ifadeyle, kent kart taşımayan ya da yanına kart almayı unutan vatandaş otobüse bindiğinde en pahalı seçeneğe yönelmek zorunda kalacak. Gün içinde iki-üç araç değiştiren biri için rakam kısa sürede büyüyor.

AKTARMA ÜCRETSİZ KALIYOR

Yeni tarifede Alanyalı yolcu için tek rahatlatan başlıklardan biri aktarmaların ücretsiz devam etmesi oldu. Bu detay, özellikle tek hatla işini çözemeyen ve birden fazla araç kullanmak zorunda kalan vatandaş açısından önemli. Yani zam var ama en azından ikinci araçta yeni bir ücret bindirilmiyor.

ZAM GÜNLÜK HAYATI NASIL ETKİLEYECEK?

Bu artış en çok öğrenciyi, asgari ücretle çalışanı, emekliyi ve otomobili olmayan aileleri vuracak. Çünkü Alanya’da toplu taşıma sadece bir ulaşım tercihi değil; birçok kişi için mecburi yol. Sabah evden çıkan bir vatandaşın gidiş-dönüş masrafı, ay boyunca toplandığında mutfak, kira ve fatura hesabının yanına yeni bir baskı daha ekliyor. Alanya’da otobüs zammı vatandaş bütçesini nasıl etkiler sorusunun cevabı da tam burada ortaya çıkıyor.

Bazı artışlar kâğıt üstünde rakam gibi durur. Bu onlardan biri değil.

YENİ TARİFE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından yeni fiyatların 23 Mart 2026 itibarıyla uygulanması bekleniyor. Düzenleme, sadece Alanya’yı değil Antalya genelindeki çok sayıda ilçeyi kapsıyor. Bu nedenle kararın etkisi ilçe sınırını aşan, doğrudan kent genelindeki toplu ulaşım alışkanlığını etkileyecek bir düzenleme olarak görülüyor.

ESKİ VE YENİ FİYATLAR

Eski tarife:

Tam Biniş: 35 TL

Öğrenci: 15 TL

Öğretmen/Emekli: 33 TL

Kredi Kartı/Temassız: 41 TL

Kartsız Biniş: 50 TL

Yeni tarife:

Tam Biniş: 42 TL

İndirimli Biniş: 40 TL

Öğrenci: 20 TL

Kullan-At Bilet: 46 TL

Kredi Kartı/Temassız: 50 TL

Karar resmileştiğinde, Alanya’da toplu taşımayı her gün kullanan vatandaşın gözü bir kez daha cüzdana gidecek. Özellikle yaz sezonu yaklaşırken hem yerli yolcu hem de turist tarafında “en ekonomik ulaşım” hesabı yeniden yapılacak gibi görünüyor.