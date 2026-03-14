Yeşilçam’ın sevilen oyuncularından Şevket Altuğ, 83. yaş gününü kutladı. Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam süren usta isim, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündeme geldi.

GÜNÜN SÜRPRİZİ SOSYAL MEDYADAN GELDİ

2002 yılından bu yana ekranlarda yer almayan ve kendisine gelen projeleri kabul etmediği belirtilen Altuğ’un paylaşımı, takipçileri tarafından kısa sürede yoğun ilgiyle karşılandı. Paylaşımın ardından sanatçıya çok sayıda mesaj ve yorum geldi.

EKRANLARDAN UZAK, İLGİDEN UZAK DEĞİL

Sanatçının yıllar sonra yeniden hatırlatan bu paylaşımı, sevenleri arasında geniş yankı uyandırdı. Altuğ’un ekranlara dönüp dönmeyeceğine dair ise haberde yeni bir bilgi paylaşılmadı.