Alanya’da araç sahiplerini ilgilendiren yeni uyarı geldi. Zorunlu ekipmanlar eksikse hem ceza hem risk kapıda.

Alanya’da sürücüler için önemli bir hatırlatma yapıldı. Trafikte güvenliği doğrudan etkileyen bazı ekipmanların araçlarda bulundurulması zorunlu. Denetimlerde bu ekipmanların eksik olması halinde sürücülere 1.246 TL para cezası kesiliyor.

ZORUNLU EKİPMANLAR TEK TEK AÇIKLANDI

Yetkililer, araçlarda bulunması gereken ekipmanları yeniden sıraladı. Buna göre sürücülerin bagajında şu malzemelerin olması gerekiyor:

• Kriko

• Bijon anahtarı

• Yedek ampul

• Pense

• Tornavida

• El feneri

• Patinaj zinciri

• Yangın tüpü

• Çekme halatı

Eksik ekipman tespit edildiğinde doğrudan ceza uygulanıyor. Özellikle şehirler arası yollarda ve kış şartlarında bu kontroller daha sık yapılıyor.

SADECE CEZA DEĞİL, HAYATİ RİSK

Bu ekipmanlar çoğu sürücü için “nasıl olsa lazım olmaz” diye düşünülüyor ama iş başa gelince durum değişiyor. Mesela lastik patladı… kriko yoksa yolda kalıyorsun. Basit gibi ama değil.

Uzmanlar da aynı noktaya dikkat çekiyor: Bu ekipmanlar sadece ceza için değil, can güvenliği için zorunlu. Gece yolda kalan bir araçta el feneri ya da yangın tüpü olmaması ciddi risk oluşturuyor.

ALANYA’DA DENETİMLER ARTABİLİR

Alanya’da özellikle turizm sezonuna girilirken trafik yoğunluğu artıyor. Bu da denetimlerin sıklaşması anlamına geliyor. Kısa mesafe bile olsa araçta bu ekipmanların eksiksiz olması gerekiyor.

Birçok sürücü farkında değil ama bagajda küçük bir eksik, hem ceza hem de yolda kalma ihtimali demek.

Kontrol etmek 2 dakika sürüyor. Ama etmezsen…