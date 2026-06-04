Anayasa Mahkemesi (AYM), kamuoyunda uzun süredir tartışılan süresiz nafaka uygulamasına son verecek olan tarihi bir karara imza attı. Antalya 12. Aile Mahkemesi'nin 2025 yılında yaptığı başvuruyu esastan görüşen Yüksek Mahkeme, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesindeki ilgili düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal ettiğini duyurdu.

Alınan karara göre, yasal bir boşluk oluşmaması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yeni bir düzenleme yapması için 9 aylık süre tanındı. İptal kararının gerekçesinin ise önümüzdeki günlerde resmi olarak yazılarak yayımlanması bekleniyor.

BAKANLIK YENİ DÜZENLEME HAZIRLIĞINDA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, AYM kararını adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına kıymetli bulduklarını bildirdi. Gürlek, boşanma sonrası tarafların haklarını koruyacak ve bir tarafı ömür boyu adil olmayan bir yükümlülük altında bırakmayacak yeni yasal modelin en kısa sürede Meclis'e sunulacağını aktardı.

İPTAL KARARI SONRASI SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

AYM'nin TBMM'ye tanıdığı 9 aylık süre zarfında, Meclis yeni bir yasal çerçeve oluşturana kadar mevcut nafaka davalarında yasal bir boşluk yaşanmayacak. Kamuoyunda ve hukuk çevrelerinde, hazırlanacak yeni yargı paketinde evlilik süresi, tarafların kusur durumu ve ekonomik gelirleri gibi kriterlerin dikkate alındığı kademeli bir nafaka sistemine geçileceği değerlendiriliyor.

Türk Medeni Kanunu'nun iptal edilen maddesi, boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek tarafın, kusuru daha ağır olmamak şartıyla mali gücü oranında karşı taraftan süresiz olarak nafaka isteyebilmesini öngörüyordu. Yeni yasal düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte, nafaka ödemelerinde ömür boyu süren yükümlülüğün yerini daha dengeli bir yapının alması hedefleniyor.