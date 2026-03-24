ALANYA’NIN Fığla Mahallesi’nde bulunan ve 31 yıl boyunca sağlık hizmeti veren eski devlet hastanesi binası, 2017 yılında Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin açılmasıyla birlikte kapatıldı. O tarihten bu yana kullanılmayan bina, geçen sürede bakımsızlığa terk edilerek adeta çürümeye başladı.

HURDACILAR TALAN ETTİ, GENÇLER MESKEN TUTTU

Zaman içinde hırsızların hedefi haline gelen binada kablolardan arıtma cihazlarına kadar birçok malzeme sökülerek götürüldü. Bugün ise metruk yapı, özellikle yaşları 15-16 arasında değişen gençlerin uğrak noktası haline geldi. Binanın içinin cam kırıkları ve eski hastane ekipmanlarıyla dolu olması, tehlikeyi daha da artırıyor. Hemen karşısında hizmet veren Şehit Ebe Zeynep Eser Sağlıklı Hayat Merkezi’nin bulunması ise durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Vatandaşlar, ortaya çıkan görüntülerin Alanya’ya yakışmadığını belirtiyor.

'VATANDAŞ TEDİRGİN, MÜCADELE EDİYORUZ'

Yeni Alanya'ya konuşan Fığla Mahallesi Muhtarı Hilmi Türkeli, “Devlet Hastanesi burada kapandı kapanalı hurdacılarla mücadele ettik. Maalesef şu anda çalacak hiçbir şey bırakmadılar. Kablolarından tutun da aklınıza ne gelirse, arıtma cihazlarına kadar söktüler. Bunlarla ilgili defalarca emniyetle, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile, Eğitim Araştırma ile her yerle görüştük. Fakat buraya ne bir güvenlik, ne bir bekçi ne de sabit bir polis görevlendirilmedi. Onların da kendi açısından açıklamaları var. Şimdi hurdacılar gelmez oldu çünkü alacak bir şey kalmadı. Şu anda ise 18-20 kişilik bir genç grup var. 15-16 yaşlarında, reşit olmayan çocuklar. Günümüzde suça bulaşmada çocukların yaş oranları da düştü. Vatandaş haklı olarak çok tedirgin. Burada gürültü yapıyorlar, kafalarına göre takılıyorlar, camları çerçeveleri kırıp döküyorlar, farklı olumsuz davranışlar sergiliyorlar. Polis geldiği zaman ise bu çocuklara yönelik ciddi bir yaptırım uygulanamıyor” dedi.

BEKÇİ GÖREVLENDİRİLDİ, SÜREÇ BAŞLATILDI

Türkeli, yapılan girişimler sonucunda bölgeye iki bekçi görevlendirildiğini belirterek, “Dün emniyet müdürümüzle randevulaştık. İlçe Sağlık Müdürlüğü de burada olduğu için müdürümüze de söyledim, birlikte gittik. Müdürümüz ve müdür yardımcımızla konuyu enine boyuna görüştük. Şimdi buraya iki bekçi görevlendirildi. Yunus polis ekipleriyle koordineli çalışacaklar. Bu gençlerle ilgili resmi şikayetçi olduğumuz için gerekli işlemler yapılacak. Vatandaşlar bugüne kadar genelde sözlü şikayette bulunuyordu. Ben resmi şikayetçi oldum. Bu çocukların GBT kontrolleri yapılacak, gerekli araştırmalar yürütülecek. Aslında amacımız bu gençleri topluma kazandırmak. Ancak bu şekilde devam ederse uyuşturucu ve kötü yollara sürüklenme riski var, başkaları tarafından kullanılabilirler. Yetkililerin bu konularda daha duyarlı olmasını istiyoruz. Gerçekten gençler bizim gençlerimiz. Burası da devletimizin malı, yani milli servet” dedi.

YIKIM KARARI VAR, İHALE BEKLENİYOR

Binanın uzun süredir metruk halde olduğunu vurgulayan Türkeli, yıkım sürecinin hızlandırılmasını isteyerek, “Bundan 8-10 yıl önce metruk binalarla ilgili bir karar alınmıştı, kanun çıkarıldı. Mahkeme kararı olmaksızın yıkım yapılabilmesinin önü açıldı. Bu kapsamda mahallemde bulunan 5-6 metruk yapıyı yıktırdım. Ancak hastane binası yaklaşık 8-10 yıldır bu şekilde duruyor. Yaklaşık 5-6 ay önce valilik yıkım için imza attı. Fakat hala ihalesi yapılmadı. Bugün ihale yapılsa bile süreç 3-4 ay sürer. Bu sürecin bir an evvel hızlandırılmasını istiyoruz. Vatandaş bu konuda oldukça tedirgin” ifadelerini kullandı.

'İHALE SÜRECİ TAMAMLANDIKTAN SONRA YIKIMA BAŞLANACAK'

AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı ise sürecin takip edildiğini belirterek, “Yıkım kararı alındı, valilikten bu kararı çıkardık. Şu anda İl Sağlık Müdürlüğü yıkım ihalesi aşamasında. İhale süreci tamamlandıktan sonra yıkıma başlanacak” dedi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi