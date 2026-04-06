​TSKGV Alanya FTK Başkanı Refik Özdemir, ilçedeki kurumlarla olan bağlarını güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak Alanya Göç İdaresi Müdürü Mehmet Çelik, Alanya Nüfus Müdürü Mustafa Karaağaç ve Alanya Cezaevi Jandarma Tabur Komutanı Yüzbaşı Özgen Akgün, Özdemir’e iade-i ziyarette bulundu.

​"ÇALIŞMALARI TİTİZLİKLE TAKİP EDİYORUZ"

​Ziyaret sırasında vakfın yürüttüğü faaliyetler ve milli savunma sanayine sağladığı katkılar üzerine kapsamlı istişarelerde bulunuldu. TSKGV’nin projelerini yakından ve takdirle takip ettiklerini belirten kurum müdürleri, savunma sanayisinde atılan her adımın ülkenin geleceği için hayati bir değer taşıdığını ifade ederek Refik Özdemir ve ekibine başarı dileklerini ilettiler.

​Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Refik Özdemir, vakfın halkla ve kurumlarla olan temasının önemine dikkat çekti. Kurumlar arası dayanışmanın vakıf çalışmalarına ivme kazandırdığını belirten Özdemir:

​"Alanya’daki kurumlarımızla olan bağlarımız her zaman güçlüdür. Sayın müdürlerimiz ve komutanımızla vakfımızın çalışmaları hakkında verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Milli ordumuzun gücüne güç katmak adına yürüdüğümüz bu yolda, kurumlarımızın desteği bizler için en büyük motivasyon kaynağıdır."

​şeklinde konuştu.