​Türk siyasetine yön veren önemli isimlerden biri olan, MHP’nin kurucusu ve ülkücü camianın Başbuğu Alparslan Türkeş, vefatının 29. yılında unutulmadı. Anavatan Partisi heyeti, Türkeş’in mezarını ziyaret ederek manevi huzurunda bir araya geldi.

​Ziyaret programında Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Genel Başkan Yardımcısı ve Akdeniz Bölge Başkanı Murat Kurt ve çok sayıda parti teşkilat mensubu hazır bulundu. Türkeş’in kabri başında toplanan heyet, merhum liderin ruhuna dualar okuyarak saygı ve minnetlerini sundu. Genel Başkan İbrahim Çelebi ve beraberindeki ekip, Alparslan Türkeş’in Türk devlet geleneğindeki yerinin önemine vurgu yaparak, merhum liderin fikirlerinin ve devlet adamlığı kimliğinin bugün de saygıyla hatırlandığını ifade etti. Anma töreni, çekilen toplu hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.