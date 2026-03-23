Alanya Cumhuriyet Mahallesi Çevre Yolu’nda seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı, araçta maddi hasar oluştu.

Alanya seyir halindeki araç yangını haberi, ilçede trafikte yaşanabilecek riskleri bir kez daha gündeme taşıdı. Antalya’nın Alanya ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Çevre Yolu üzerinde ilerleyen bir otomobilin kaput kısmından dumanlar yükseldi. Kısa süre içinde büyüyen yangın, sürücünün aracı yol kenarına çekmesi ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

YANGIN ÇEVRE YOLUNDA ÇIKTI

Olayın, 23 Mart 2026 Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında Alanya Cumhuriyet Mahallesi Çevre Yolu üzerinde meydana geldiği bildirildi. Edinilen bilgilere göre M.A. idaresindeki 31 YP 803 plakalı Tofaş marka otomobil, seyir halindeyken motor bölümünden duman vermeye başladı. Sürücü, durumu fark edince aracı güvenli şekilde yol kenarına çekti.

Yolda giderken bir anda kaputtan duman yükselmesi, özellikle eski model araç kullanan sürücüler için tanıdık ama tedirgin edici bir tablo. Alanya’da gün içinde yoğun kullanılan çevre yolunda yaşanan bu olayda daha büyük bir tehlike yaşanmaması, ilk fark etmenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi.

İTFAİYE KISA SÜREDE MÜDAHALE ETTİ

Sürücünün 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, motor kısmını saran alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Ardından araç üzerinde soğutma çalışması yapıldı.

CAN KAYBI YOK, ARAÇTA HASAR VAR

Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken otomobilin özellikle motor bölümünde maddi hasar oluştu. İlk bilgilere göre yangının çıkış nedeni henüz netleşmedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu tür olaylar sürücülere bir şeyi yeniden hatırlatıyor: Kaputtan gelen koku, duman ya da ani ısı artışı küçümsenmemeli. Çünkü birkaç saniyelik gecikme bazen aracı, bazen yolu, bazen de daha fazlasını etkileyebiliyor. Hele çevre yolunda. Bir anda.