Alanya’da turizm sezonu yaklaşırken kiralık ev arayanların sayısı yine artmaya başladı. Bu hareketlilikle birlikte “kısa dönem (günlük/haftalık) kiralama uzun dönem kiraları uçuruyor mu?” sorusu da yeniden masaya geldi. Alanya Postası köşe yazarı ve emlak danışmanı Ali Özsoy, son dönemde kısa süreli kiralamanın piyasadaki baskısının azaldığını söylüyor. Özsoy’a göre bunun en önemli nedeni, kısa dönem kiralamaya dönük yeni prosedürlerin süreci zorlaştırması. “Günlük kiralıkta bir haftalık gelir, uzun dönemde neredeyse bir aylık kiraya denk gelebiliyor. Ama işlemler ağırlaştı, cazibesi de eskisi gibi değil. O yüzden kısa dönem kiralamalar uzun dönemi artık aynı ölçüde etkilemiyor” diyor.

KISA DÖNEM NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

Ev sahiplerinin kısa dönem kiralamaya yönelmesinin temelinde yine ekonomi var. Özsoy, kısa dönem kiralamanın çoğu zaman daha yüksek kazanç anlamına geldiğini vurguluyor. Bir başka neden de yaz aylarında evi kendisi kullanmak isteyen mülk sahipleri: “Evini yazın değerlendirmek, bazı dönemlerde de kendisi kalmak isteyenler boş kalan zamanı kısa dönemle dolduruyor” diye anlatıyor. Bir de şu var; herkes aynı hesabı yapıyor ama işin pratiği bazen…

SEZON ÖNCESİ ARTIŞ, SEZON BOYU YATAY SEYİR

Kira fiyatlarında yaz öncesi bir yükseliş yaşandığını belirten Özsoy, bunun her yıl tekrar eden bir tablo olduğunu söylüyor. Enflasyon ve genel ekonomik koşulların sezon başlarında fiyatları yukarı çektiğini ifade eden Özsoy, “Ama bu seviyeler çoğu zaman sezon boyunca sabit kalıyor. Talep ekstra artmadıkça fiyatlar yatay gidiyor” değerlendirmesini yapıyor. Özsoy’un aktardığına göre son bir yılda kira artışları yüzde 25 ile 35 bandında kaldı. Enflasyonun yüksek seyrettiği bir dönemde kira piyasasının daha “düşük artış” politikasıyla ilerlediğini söyleyen Özsoy, reel açıdan bakıldığında fiyatların çok da sıçramadığını dile getiriyor. Yani kağıt üstünde artış var ama alım gücü, mutfak masrafı, faturalar derken kiracı açısından yük yine ağır; buna rağmen piyasada artış hızı sınırlı kalmış gibi.

YAZIN BÜYÜK SIÇRAMA BEKLENMİYOR, SEZON SONRASI İNDİRİM OLABİLİR

Özsoy, yaz sezonu içinde çok sert bir kira artışı beklemediğini söylüyor. Sezon bittikten sonra ise talebin seyrine göre bazı evlerde kısmi indirimlerin gündeme gelebileceğini belirtiyor. Yani “kiralar düşecek mi?” sorusunun yanıtı, Özsoy’a göre tek bir şeye bağlı: Talep gerçekten artacak mı, artmayacak mı…

Muhabir: Haber Merkezi