İddiaya göre Serhat K., kız kardeşinin yanında gördüğü Murat Yaşar ile sokakta tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Serhat K., yanında bulunan bıçakla Murat Yaşar’ı iki bacağından yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Murat Yaşar, tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüpheli Serhat K., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: DHA