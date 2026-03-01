Alanya'nın Oba Mahallesi'nde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple patlak veren yangın, mahalleliye korku dolu anlar yaşattı. Bir binadan aniden yükselen şiddetli alevler ve gökyüzünü kaplayan yoğun duman tabakası, çevrede büyük bir infiale neden oldu.

İTFAİYEDEN KRİTİK MÜDAHALE

Vatandaşların dehşet içinde şahit olduğu yangın ihbarının ardından bölgeye hızla acil durum ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye birimleri, alevlerin daha fazla büyümesini önlemek ve tehlikeyi bertaraf etmek için anında zorlu bir operasyona girişti. Ekiplerin alevlerle olan amansız mücadelesi olay yerinde devam ediyor.

SIR PERDESİ ARALANIYOR

Bir yandan söndürme ve soğutma çabaları sürerken, diğer yandan felaketin ardındaki sır perdesini aralamak için düğmeye basıldı. Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek ve olası ihmalleri ortaya çıkarmak amacıyla yetkililer tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı. Alanya kamuoyu, yaşanan bu şok edici gelişmenin sonuçlarını yakından takip ediyor. (Hatice Nergiz)