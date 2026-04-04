ALANYA’DA şehir merkezinde yürek burkan görüntü ortaya çıktı. Bir vatandaşın nedeni bilinmeyen bir şekilde yağmurlu havada sokakta yattığı görüldü. Alanya’nın en işlek bölgelerinden Hacet Meydanında vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde evsiz olduğu tahmin edilen bir vatandaşın meydanda inşası devam eden bir yapının kenarına sığındığı ve yağmurlu havada yorgana sarılı halde yerde yattığı anlar görenlerin yüreğini sızlattı. Görüntüleri Yeni Alanya İhbar Hattı’na ulaştıran vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi. (Mehmet AL)

