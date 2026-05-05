Alanya’da Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerle, trafik güvenliğine yönelik farkındalık çalışmaları sahaya taşındı. Kent merkezindeki Hacet Meydanı’nda gerçekleştirilen programda, sürücü ve yayalara doğrudan ulaşan ekipler, kurallara uyulmasının hayati önem taşıdığını hatırlattı.

PROTOKOL SAHAYA İNDİ

Etkinliğe Alanya Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, Alanya Jandarma Komutanı Yarbay Hüseyin Direk, Alanya Trafik Eğitim Derneği Başkanı Bilge Toksöz ve Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal katıldı. Kurum temsilcileri, ekiplerle birlikte uygulama noktalarında yer alarak çalışmaları yerinde takip etti.

SÜRÜCÜ VE YAYALARA YÜZ YÜZE ANLATILDI

Program kapsamında kavşak noktalarında gerçekleştirilen uygulamalarda, emniyet kemeri kullanımı, yaya önceliği, hız sınırları ve genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Ekipler, özellikle yoğun saatlerde yaşanan ihlallerin önüne geçilmesi için vatandaşlarla birebir iletişim kurdu.

TRAFİK KÜLTÜRÜ VURGUSU

Yetkililer, trafik güvenliğinin yalnızca denetimlerle değil, toplumsal bilinç ve alışkanlıklarla sağlanabileceğine dikkat çekti. Günlük hayatta küçük görülen ihlallerin ciddi sonuçlara yol açabileceği hatırlatılarak, her bireyin sorumluluk alması gerektiği ifade edildi.

ETKİNLİKLER KENT GENELİNE YAYILACAK

Trafik Haftası boyunca benzer bilgilendirme çalışmalarının Alanya’nın farklı noktalarında devam edeceği bildirildi. Özellikle okul çevreleri, yoğun kavşaklar ve ana arterlerde yapılacak uygulamalarla trafik bilincinin artırılması hedefleniyor.

Alanya’da turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte artan araç ve yaya trafiği de dikkate alındığında, bu tür farkındalık çalışmalarının kent yaşamı açısından ayrı bir önem taşıdığı değerlendiriliyor.