​Alanya kıyılarından yaklaşık 1200 metre açıkta dalış yapan milli sporcu Fahrihan Uysal, suyun altında parakete (baragadi) misinasına dolanmış, bitkin bir deniz kaplumbağasıyla karşılaştı. Akciğer solunumu yapan ve nefes almak için yüzeye çıkmak zorunda olan canlı, misinanın ağırlığı nedeniyle suyun dibine hapsolmuş durumdaydı.

​"YARDIM EDECEĞİMİ ANLAMIŞ GİBİYDİ"

​Kaplumbağanın yorgunluktan tepki veremez hale geldiğini belirten Uysal, o anları şu sözlerle anlattı: "Normalde çok kuvvetli olan bu canlılar, yorgun düştükleri için müdahaleye izin veriyorlar. Adeta ona yardım etmeye çalıştığımı hissetti. İğne çok kritik bir noktadaydı, derisi de çok sağlam olduğu için iğneyi çıkaramadım. Onu sık sık nefes alması için yüzeye çıkarıp tekrar denedim."

​İğneyi yerinden sökemeyince, hayvanın daha fazla zarar görmemesi için misinayı en dipten keserek kaplumbağayı özgürlüğüne kavuşturan Uysal, deniz ekosisteminin korunması gerektiğine dikkat çekti. "Bilinçsiz avcılık denizlerimize büyük zarar veriyor," diyen milli sporcu, bu kadim deniz canlısını sulara uğurlarken doğaya olan sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlattı.