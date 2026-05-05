ALKÜ bilimsel çalışmaların yanı sıra sanatsal ve kültürel etkinlikler de tüm hızıyla yapılmaya devam ediyor. ALKÜ’de geleneksel hale gelen 3. Uluslararası Alanya Piyano Yarışması ve Festivali, onlarca genç yeteneği buluştururken müzikseverler de unutulmaz anlar yaşadı. Rektörlük Binası Alev Alatlı Konferans Salonu’nda yapılan festivale, Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer, ALKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Uslu, Müzik Öğretmenliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman Cem Şaktanlı, ALKÜ Genel Sekreteri Hüseyin Er, piyanistler Hande Dalkılıç, Ferid Adıgüzelzade, Nazile Adıgüzelzade, dekanlar, MYO müdürleri ve vatandaşlar katıldı. ALKÜ tarafından düzenlenen festival, bu yıl Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Alanya Üniversitesi, ALTSO, ALTAV ve ALTİD’in paydaşlığında gerçekleşti. Festival ve Yarışmamada toplamda 140 yarışmacı yer aldı.

NOTALAR GENÇ YETENEKLERİ FESTİVALDE BULUŞTURDU

Onlarca genç yeteneğin hünerlerini göstererek yarıştığı 3. Uluslararası Alanya Piyano Yarışması ve Festivali’nin ilk günü “Festival” ile başladı. Yaş sınırının olmadığı festivalde genç yetenekler birbirinden güzel eserlere yeniden hayat verdiler. Programın açış konuşmasını yapan Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Cem Şaktanlı, festivalin 3 yıldır büyük bir özveri ve heyecanla yapıldığını belirtti. Prof. Dr. Şaktanlı programın hayırlı olmasını dileyerek, “Alanya’ya kazandırdığımız bu sanatsal şölen ile sanat dünyasına önemli bir katkı sunuyoruz. Bizlere bu konuda destek olan Alanya Kaymakamlığımıza, Alanya Belediyemize, ALKÜ Rektörümüz Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’a, Alanya Üniversitemize, Alanya Ticaret ve Sanayi Odamıza, Alanya Turistik İşletmeciler Derneğimize ve tüm destek verenlere teşekkür ederim.” dedi. Türk piyano solisti Hande Dalkılıç ise, festivalin hayırlı olmasını dileyerek Alanya’da böyle bir şölenin yapılmasının gurur verici olduğunu dile getirdi. Dalkılıç, yarışmacılara kariyerleri boyunca başarılar diledi.



GENÇ YETENEKLER YARIŞTI

2-3 Mayıs’ta yapılan yarışmada onlarca genç yetenek klasik eserleri seslendirerek yarışmaya damga vurdular. 4 kategoride yapılan yarışmada; 6-8 yaş grubu A kategorisinde, 9-11 yaş B kategorisinde, 12- 14 yaş C kategorisinde, 15- 18 yaş D kategorisinde kendi aralarında yarıştılar. Yarışmanın juri üyeliğini Hande Dalkılıç, Ferid Adıgüzelzade, Nazile Adıgüzelzade, Prof. Dr. Turan Sağer, Doç. Dr. Eren Lehimler, Öğr. Gör. Natalia Barish yaptı.

A kategorisinde birinciliği Ülke Danış Tuncer ve Ceylan Bayram paylaştı. Damla Mammadov ikinci, Metehan Atan ve Ata Şaktanlı üçüncü oldu. Mansiyon ödüllerini ise Luri Miravov, Lina Ela Baıssultanov almaya hak kazandı.

B kategorisinde birinciliği Arven Yaman ve Arya Ateşin paylaştı. İkinciliği Ateş Taviloğulları ve Efe Büyükkarhan paylaştı. Üçüncülüğü Elif Zeynep Günerhan ve İrem Çatalpınar paylaştı. Mansiyon ödüllerini ise Ela Duru Ay, Ömer Faruk Mutlu ve Elvin Günce Orhon almaya hak kazandı.

C kategorisinde birinci Can Ayazlar, ikinci Neva Koçak, üçüncü ise Vladimir Mıronov oldu. Mansiyon ödüllerini ise Öykü Ertürk ve Güneş Beren Bora almaya hak kazandı. Meryem Yeyen, Çınar Bulut, Berkin Dikmen, Yağız Akyol ve Alaz Ilgar Yazıcı mansiyon ödülüne hak kazandılar. Ödüllerin verilmesinin ardından program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.