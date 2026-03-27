Alanya’da 28 Mart Cumartesi günü planlı elektrik kesintileri yapılacak. Sabah saatlerinde başlayacak kesintiler bazı bölgelerde akşama kadar sürecek.

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan vatandaşları ilgilendiren planlı elektrik kesintisi duyuruldu. 28 Mart 2026 Cumartesi günü farklı mahallelerde yapılacak çalışmalar nedeniyle elektrikler belirli saat aralıklarında kesilecek.

KESİNTİ SAATLERİ BELLİ OLDU

Yapılan planlamaya göre kesintiler sabah saatlerinde başlayacak. Bazı bölgelerde 08.00 ile 19.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. Diğer mahallelerde ise kesintiler 09.00 - 16.30 aralığında uygulanacak.

HANGİ MAHALLELER ETKİLENECEK?

Kesintiden etkilenecek mahalleler arasında Mahmutlar, Avsallar, Payallar, Türkler, Şıhlar, Yalçı, Uğrak, Yaylalı, Yeşilöz ve çevresindeki birçok yayla ve sokak yer alıyor. Ayrıca bazı bölgelerde cadde ve sokak bazlı kesintiler uygulanacak.

Özellikle Mahmutlar ve Avsallar elektrik kesintisi saatleri uzun sürecek bölgeler arasında dikkat çekiyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için önceden hazırlık yapması öneriliyor.

KESİNTİ NEDEN YAPILACAK?

Kesintilerin nedeni olarak bakım, yatırım ve güvenlik çalışmaları gösterildi. Elektrik altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yapılan bu çalışmaların, ilerleyen süreçte daha stabil enerji sağlanmasına katkı sağlaması bekleniyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, özellikle uzun süreli kesintilerin yaşanacağı bölgelerde yaşayan vatandaşların elektrikli cihazlarını önceden kontrol etmeleri ve gerekli tedbirleri almaları gerektiğini belirtti. Buzdolabı, kombi ve elektronik cihazlar için dikkatli olunması istendi.

