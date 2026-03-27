Antalya ve Alanya’da 27 Mart Cuma günü az bulutlu hava etkili olacak. Sabah serin başlayan gün, öğle saatlerinde 16 dereceye kadar çıkacak.

Alanya 27 Mart hava durumu belli oldu. Meteoroloji verilerine göre Antalya genelinde olduğu gibi Alanya’da da gün boyunca az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde serinlik hissedilirken, gün içinde sıcaklık kademeli olarak artacak.

SABAH SAATLERİNDE SERİNLİK HİSSEDİLECEK

Sabah erken saatlerde (06.00-09.00) Alanya’da hava az bulutlu olacak. Sıcaklık 7 derece civarında seyredecek. Nem oranı yüksek olacak, bu da hissedilen soğuğu biraz artırabilir. Rüzgar ise hafif esiyor.

Erken işe gidenler için ince bir mont şart gibi. Özellikle sahil kesiminde hafif rüzgar hissediliyor.

ÖĞLE SAATLERİNDE SICAKLIK 16 DERECEYİ GÖRÜYOR

09.00 ile 15.00 saatleri arasında hava yine az bulutlu. Günün en sıcak saatlerinde termometreler 16 dereceye kadar çıkacak. Nem oranı düşerken, rüzgar hafif-orta seviyede esmeye devam edecek.

Güneş açıyor ama tam yazlık değil. Gölgeye geçince hafif serinlik hissediliyor.

AKŞAM SAATLERİNDE HAFİF SERİNLEME VAR

15.00 sonrası akşam saatlerine doğru sıcaklık yeniden düşüşe geçiyor. Akşam saatlerinde 12-15 derece aralığında bir hava bekleniyor. Nem oranı tekrar yükseliyor.

Akşam dışarı çıkacak olanlar için ince bir üst almak iyi olabilir. Yoksa üşütür biraz…

Genel tabloya bakınca Alanya’da 27 Mart hava durumu nasıl olacak sorusunun cevabı net: Güne serin başlayıp, gün içinde ısınan, akşam tekrar hafif serinleyen bir hava.