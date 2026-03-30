GEÇTİĞİMİZ Ocak ayında aile arasında samimi ve bir o kadar da renkli bir nişan töreniyle evlilik yolunda ilk adımı atan Psikolog Hasan Cüce ile hemşire nişanlısı Ülkü Ülgen, bu kez mutluluklarını resmi olarak taçlandırdı. Genç çift, Alanya Belediyesi Nikah Salonu’nda düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Alanya'nın tanınmış ve sevilen isimlerinden, Cüce Kereste'nin sahibi Latif Cüce'nin büyük oğlu olan Hasan Cüce'nin nikahı, adeta bir mutluluk buluşmasına sahne oldu. Her iki ailenin yakınları, dostları ve akrabaları bu özel günde çifti yalnız bırakmazken, salonda duygu dolu ve neşeli anlar bir arada yaşandı. Gözlerden kaçmayan uyumları ve mutluluklarıyla dikkat çeken genç çift, tebrikleri kabul ederken heyecanları yüzlerinden okundu. Nikah töreninin ardından davetlilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Hasan Cüce ve Ülkü Ülgen, yeni hayatlarına "evet" demenin sevincini sevdikleriyle paylaştı. Öte yandan, çiftin düğün töreninin yaz aylarında daha geniş katılımlı ve görkemli bir organizasyonla gerçekleştirileceği öğrenildi. Cemali AYDINOĞLU

