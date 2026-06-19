Özcan, istifa mektubunda birlikte çalıştığı partililere teşekkür ederek, “Birlikte kazandığımız 6 seçimde beni hiç yalnız bırakmayan tüm yol arkadaşlarımı hasretle kucaklıyorum. Ben onların başını öne eğecek bir hata yapmadım. Herkesten helallik talep ediyor, gözyaşları içinde işgal altındaki baba evinden ayrıldığımı paylaşıyorum” ifadelerine yer verdi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK), Özcan'ı kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmesinin ardından gelen istifa kararı, parti içindeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Özcan daha önce de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, disiplin sürecini tanımadığını belirterek CHP üyeliğinden ayrıldığını duyurmuştu.

PARTİ YÖNETİMİNE SERT ELEŞTİRİLER

Tahsin Karagöz'e hitaben kaleme aldığı mektupta Özcan, CHP'nin mevcut yönetimini ağır ifadelerle eleştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti yönetimine dönüşünü kabul etmediğini belirten Özcan, kendisine yönelik disiplin sürecinin siyasi olduğunu savundu.

Özcan, mektubunda hakkında yürütülen yargı sürecine de değinerek, suçlamaları reddetti ve mahkeme sürecinde kendisini savunacağını ifade etti.

DİSİPLİN SÜRECİ SONRASI GELEN KARAR

CHP MYK, geçtiğimiz günlerde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer'i tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmişti. Kararın ardından Özcan, “Atanmış kayyumun sözde YDK'sına savunma vermem” açıklamasıyla tepkisini göstermişti.

Özcan'ın istifasıyla birlikte CHP'deki disiplin süreci ve parti içi tartışmaların önümüzdeki günlerde de siyasi gündemin önemli başlıkları arasında yer alması bekleniyor.