Antalya’nın Alanya ilçesinde 27 Mart Cuma günü geniş kapsamlı elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintiler sabah başlayacak, akşam saatlerine kadar sürecek.

Alanya’da 27 Mart elektrik kesintisi hangi mahallelerde olacak sorusu gündemde. İlçe genelinde planlanan bakım, yatırım ve altyapı çalışmaları nedeniyle çok sayıda mahallede uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak.

GÜN BOYU SÜRECEK KESİNTİLER

27 Mart 2026 Cuma günü sabah saat 08.00’de başlayacak kesintilerin, akşam 19.00’a kadar sürmesi planlanıyor. Özellikle yayla ve kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar bu kesintiden doğrudan etkilenecek.

Kesintinin etkili olacağı mahalleler arasında Yalçı, Beyreli, Fakırcalı, Gümüşkavak, Hocalar, Karapınar ve Mahmutlar yer alıyor. Ayrıca bazı yayla bölgeleri ile birlikte Gazipaşa’daki bazı mahallelerde de elektrik verilemeyecek.

Bu bölgelerde yaşayanlar için gün, biraz zor geçecek. Evde internet yok, kettle çalışmıyor… özellikle uzaktan çalışanlar için sıkıntı.

BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KESİNTİ

Saat 09.00 ile 16.00 arasında yapılacak bakım çalışmaları kapsamında Yenice, Toslak, Gümüşgöze, Hacıkerimler, Yeniköy, Mahmutseydi, Orhan ve Emişbeleni mahallelerinde de elektrik kesintisi uygulanacak.

Bazı mahallelerde kesinti saatleri çakışıyor. Yani günün büyük kısmı elektriksiz geçebilir… özellikle esnaf için.

YATIRIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Altyapı güçlendirme çalışmaları kapsamında ise 09.30 ile 16.30 saatleri arasında Emişbeleni, Payallar ve Türkler mahallelerinde de elektrik kesintisi yaşanacak.

Bu çalışmaların, ilerleyen dönemde daha az arıza ve kesinti için yapıldığı belirtiliyor. Ama bugün için… biraz sabır gerekecek.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, Alanya planlı elektrik kesintisi 27 Mart saatleri ve mahalleleri hakkında vatandaşların önceden hazırlıklı olması gerektiğini belirtiyor. Özellikle elektronik cihazların korunması, gıda saklama koşulları ve günlük planların buna göre yapılması öneriliyor.

Bir gün idare edilir belki ama… alışkanlıklar değişince insanın düzeni de şaşıyor.