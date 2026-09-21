ALANYA'NIN İskele bölgesinde hizmet veren Ottoman Restaurant’ın sahibi Alper Güney, işletmenin bir yıllık faaliyet sürecini ve Alanya deneyimlerini anlattı. Yaklaşık 20 yıl Marmaris’te yaşadığını belirten Güney, Alanya’yı birçok turizm merkezine göre daha başarılı bulduğunu söyledi.

- Öncelikle sizi ve işletmenizi tanıyabilir miyiz? Ottoman ne zamandır Alanya’da faaliyet gösteriyor?

Yaklaşık bir yıldır Alanya’dayız ve Ottoman olarak bir yıldır faaliyet gösteriyoruz. Alanya’ya daha önce gelmemiştik, burayı çok fazla bilmiyorduk. Bir yıldır burada olmaktan ve işletmecilik yapmaktan çok memnunuz. İnsanları, turizmi ve doluluk oranları gerçekten çok hoşumuza gitti.

Ben yaklaşık 20 yıl Marmaris’te yaşadım. Açıkçası Marmaris’te yaşamış biri olarak Alanya’yı birçok turizm merkezinden çok daha iyi buluyorum. Alanya gerçekten çok güzel bir yer. El birliğiyle biraz daha çaba gösterirsek çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum.

İşletme açısından sezon nasıl geçti?

Şu anda işlerimizden çok memnunuz. Kafemiz gayet iyi gidiyor. Sezonu çok iyi geçirdik. Tabii okulların açılmasıyla birlikte yavaş yavaş bir düşüş başladı. Bundan sonraki süreçte kış dönemine ve gelecek sezona hazırlanmaya başlayacağız. Genel olarak baktığımızda her şeyden memnunuz.

'YERLİ VE YABANCI MÜŞTERİLER DENGELİ'

- Müşteri profiliniz nasıl? Yerli ve yabancı turist açısından nasıl bir dağılım var?

Hem yerli hem yabancı müşterilerimiz geliyor. Hemen hemen eşit sayıda diyebiliriz. Çok sayıda yerli müşterimiz olduğu gibi yabancı müşterilerimiz de var. Gurbetçi müşterilerimiz de oldukça fazla. İngiliz, Norveçli ve farklı ülkelerden gelen misafirlerimiz oluyor. Bizim için en önemli konu müşteri memnuniyeti. İşimiz gereği müşterilerimizi memnun etmek ve iyi hizmet vermek zorundayız. Genel anlamda yüzde 98-99 oranında müşteri memnuniyeti olduğunu söyleyebilirim. Buraya gelen ve memnun kalan müşterilerimiz tekrar geliyor.

1.200 METREKARELİK ALANDA HİZMET

- Ottoman Restaurant’ın fiziki yapısından ve sunduğu imkanlardan bahseder misiniz?

Açık ve kapalı alanlarımızla birlikte toplam yaklaşık 1.200 metrekarelik bir alanda hizmet veriyoruz. Üç katlı büyük bir işletmeyiz. Üçüncü katta kapalı alanımız ve oyun bölümümüz bulunuyor. İkinci katta localarımız ve güzel oturma alanlarımız var. İlk katımızda ise geniş bir açık bahçe alanımız bulunuyor.

- Mutfağınızda hangi ürünler yer alıyor?

Mutfağımız dünya mutfağı ağırlıklı. Her damak tadına hitap edecek ürünlerimiz var. Balıktan pizzaya, et ve tavuk yemeklerine kadar birçok seçenek sunuyoruz. Kısacası canınız ne isterse burada bulabilirsiniz. Yüzde 99 oranında memnun kalacağınızdan eminim. Herkesi gelip denemeye davet ediyoruz.

İSKELE İÇİN OTOPARK ÇAĞRISI

İskele bölgesinin işletmeniz açısından avantajları neler?

İskele bölgesi gerçekten çok güzel ve hareketli bir bölge. Duyduğumuza göre eskiden çok daha hareketliymiş ancak biz de burada işletme açtıktan sonra bölgenin yeniden hareketlendiğini düşünüyoruz. Yanımıza yeni bir kafe daha açıldı. Böyle birkaç işletmenin daha gelmesiyle buranın çok daha iyi olacağına inanıyorum. Bence İskele’nin en önemli sorunlarından biri otopark. Otopark sorunu dışında bölgenin çok büyük bir problemi olduğunu düşünmüyorum. Biraz da aydınlatma yapılırsa Alanya İskelesi’nin Türkiye’nin en iyi iskelelerinden biri olacağına inanıyorum.

Burada gemilerin bulunduğu sahil, yürüyüş alanları ve geniş açık alanlar var. Bunların hepsi çok güzel. Otopark sorunu çözülürse buraya çok daha fazla insan gelecektir. Örneğin bazen müşterilerim araçlarıyla geliyor, ben de otoparkta yer bekliyorum. Yer bulamayınca müşterilerim “Gidelim, burada yer yok” diyebiliyor. Otopark imkanı olsa çok daha fazla insanın buraya uğrayacağını düşünüyorum.

KIŞIN YERLİ MÜŞTERİLERE HİZMET SÜRECEK

- Kış döneminde Ottoman Restaurant’da müşterileri neler bekliyor?

Kış döneminde de kapalı alanımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Normalde maç yayınlarımız oluyor, Avrupa maçlarını kapalı alanımızda yayınlıyoruz. İçerimiz sıcak ve klimalı.

Kış döneminde yerli müşterilerimiz de çok fazla geliyor. Sezonu biten müşterilerimiz, işletmelerini veya otellerini kapatan kişiler de buraya geliyor. Hatta kışın yerli müşteri açısından yoğunluk yaşadığımızı söyleyebilirim. Üst katta yaklaşık 25, alt katta da 6-7 masamız var. Toplamda yaklaşık 30 masayla hizmet verebiliyoruz. Alanya’da yağışlı dönemlerde açık alanı kullanamadığımız için kapalı alanımız bizim için daha da önemli hale geliyor.

'HERKESİ OTTOMAN’A BEKLİYORUZ'

- Son olarak Alanya halkına ve burayı henüz keşfetmeyenlere söylemek istediğiniz bir şey var mı?

İskele’ye belki daha önce gelmeyen, yoğunluk veya otopark problemi nedeniyle burayı tercih etmeyen insanlar olabilir. Ama burayı bilmeyen herkesi bekliyoruz. Buraya gelip deneyen müşterilerimizin büyük çoğunluğu gerçekten çok memnun kalıyor ve daha sonra tekrar geliyor. Biz de herkesi Ottoman Restaurant’a davet ediyoruz. Güler yüzümüzü, hizmetimizi ve mutfağımızı herkesin gelip görmesini istiyoruz.