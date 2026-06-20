Alanya'nın dört bir yanında açılan el sanatları kurslarına katılan kursiyerlerin bir yıl boyunca sabırla işlediği el emekleri, düzenlenen muhteşem yılsonu sergisiyle taçlandırıldı. Dönemin son sergisi olan etkinliğin açılış programına; Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Belediye Meclis Üyeleri İrem Yunusoğlu ve Halime Ceylan, Belediye Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacıkura, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İbrahim Yıldırım, Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcıları Gül Koçyiğit ve Ramazan Baykara, Alanya Belediyesi Kültür ve Sanat Direktörü Zeynep Öçten Çelik, kursiyerler ve çok sayıda davetli katıldı.

Alanya genelinde fırsat eşitliği yaratmak ve kadın istihdamını desteklemek amacıyla tam 17 farklı bölgede el sanatları merkezi faaliyete geçirildi. Şehrin dört bir yanına yayılan bu merkezler; Eski Belediye, Cikcilli, Obagöl, Mahmutlar, Kargıcak, Avsallar, Konaklı, Hacet, Hanımeller, Elikesik, Çıplaklı, Kestel, Demirtaş, Dinek, Okurcalar, Oba Ek Hizmet Binası ve Yaylalı El Sanatları Merkezleri’nden oluştu.

Eylül 2025'te başlayan ve Haziran 2026'nın sonuna kadar yoğun bir tempoyla devam eden eğitimlerde tam 3 bin 207 kursiyer eğitim aldı. Kadınların hem sosyalleştiği hem de meslek edindiği kurslarda; dikiş, ipek koza, resim, ahşap boyama, mozaik, epoksi, kaatı, örgü, nakış, kanaviçe, mefruşat, rölyef ve kâğıt ürünleri yapımı gibi geniş bir yelpazede eğitimler verildi. Ziyaretçilerden tam not alan sergi, Alanyalı kadınların üretkenliğini ve sanata olan tutkusunu bir kez daha gözler önüne serdi.