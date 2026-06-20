Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 2025-2026

Mezuniyet Töreni, Konaklı Stadyumu'nda büyük bir coşkuyla kutlandı.

Törene; Kazakistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Rassal Ahmedov, Kaymakamımız Sayın Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Konukçu, ALKÜ

Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer, Antalya Belek Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Kuzu, protokol üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Programda dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve ödülleri; Kaymakamımız Şakir Öner Öztürk, Rektör Türkdoğan ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Öğrencilerin mezuniyet heyecanına ortak olan Kaymakamımız Şakir Öner Öztürk; gençleri, onlara destek olan ailelerini ve akademisyenleri tebrik ederek mezunlara yeni hayatlarında üstün başarılar diledi.

Gurur dolu tören, geleceğimizin teminatı olan gençlerin kep atma seremonisi ile sona erdi.