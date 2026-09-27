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Çocuğun kesin ölüm nedeninin belirlenmesine yönelik incelemeler sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olay, dün Sahipata Mahallesi’nde bulunan bir zincir markette meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Ali Avcı, markette bulunan çakmak gazı tüpüyle oynadığı sırada gazı soludu.

AFYONKARAHİSAR’da zincir markette meydana gelen olayda 7 yaşındaki Mustafa Ali Avcı yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun markette çakmak gazı tüpüyle oynadığı ve gazı soluduktan sonra fenalaştığı ileri sürüldü.

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