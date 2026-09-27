AFYONKARAHİSAR’da zincir markette meydana gelen olayda 7 yaşındaki Mustafa Ali Avcı yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun markette çakmak gazı tüpüyle oynadığı ve gazı soluduktan sonra fenalaştığı ileri sürüldü.
MARKETTE BİR ANDA FENALAŞTI
Olay, dün Sahipata Mahallesi’nde bulunan bir zincir markette meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Ali Avcı, markette bulunan çakmak gazı tüpüyle oynadığı sırada gazı soludu.
Kısa süre içerisinde fenalaşan çocuk, ardından hareketsiz kaldı. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verildi.
SAĞLIK EKİPLERİ KURTARAMADI
İhbarın ardından markete sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 7 yaşındaki Mustafa Ali Avcı’ya müdahalede bulundu.
Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
CENAZESİ MORGA KALDIRILDI
Mustafa Ali Avcı’nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Çocuğun kesin ölüm nedeninin belirlenmesine yönelik incelemeler sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.