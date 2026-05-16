ALANYA siyaseti bu hafta tam saha pres yaptı: AK Parti sosyal dayanışma ve kamu yatırımlarıyla "hizmet" vurgusu yaparken, CHP belediye projeleri ve "öz kaynak" çıkışıyla öne çıktı. MHP ve İYİ Parti cemiyet hayatı ile Ankara temasları arasında köprü kurarken; Saadet Partisi "baskın seçim" iddiasıyla, Anahtar Parti ise "Büyükşehir Yasası" eleştirileriyle gündem belirledi. Yeniden Refah Partisi esnafın ekonomik sorunlarına, Zafer Partisi 17 Mayıs'taki büyük kongreye kilitlendi.

AK PARTİ

Alanya siyasetinde hareketli bir haftayı geride bırakırken, iktidar partisinin yerel teşkilatı "durmak yok, yola devam" parolasıyla sahadaydı.

​SAHA ÇALIŞMALARI VE ÜYE ZİYARETLERİ: BAĞLAR GÜÇLENİYOR

​AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı öncülüğünde hem esnafın hem de üyelerin kapısını çalmaya devam etti. Hafta boyunca gerçekleştirilen ziyaretlerde; Üyeler Mustafa Köyyeri ve Tunahan Tıkmak iş yerlerinde ziyaret edilerek istişarelerde bulunuldu. Uğrak Mahalle Başkanı İsa Demir, yeni üye katılım formlarını teşkilata teslim ederek partiye olan ilginin sürdüğünü belgeledi.

​SOSYAL SORUMLULUK VE KERMES MESAİSİ

​Teşkilat, Alanya’daki sosyal yaşamın her noktasında yer aldı. Özellikle eğitim kurumlarına ve hayır çarşılarına verilen destek dikkat çekti: İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen “İki İnsan Bir Hayat Hayır Çarşısı” programına katılım sağlandı. Güleç Demirel Ortaokulu, Halil Ülker İlköğretim Okulu ve Konaklı Kemal Atlı İlkokulu kermeslerinde teşkilat mensupları tam kadro yer alarak okul aile birliklerine destek verdi. Başkan Tavlı, yayınladığı mesajda engelli bireylerin yanında olmanın bir "ortak sorumluluk" olduğunun altını çizdi. Ayrıca; Vefa ziyaretleri kapsamında, önceki dönem yönetim kurulu üyesi Turhan Aktaş ziyaret edilerek "eskimeyen dostluklar" tazelendi.

​TEŞKİLAT İÇİ DİNAMİZM VE KOMİSYON TOPLANTILARI

​Parti içi disiplin ve planlama çalışmaları aksatılmadan sürdürüldü: Haftalık Olağan Yönetim Kurulu toplantısı, Gençlik Kollarının da katılımıyla gerçekleştirildi. Esnaf Komisyonu Başkanı Ali Koç başkanlığında esnafın nabzı tutuldu ve çözüm odaklı stratejiler görüşüldü. Ayrıca Pazarcılar Odası Başkanı Hüseyin Gök ziyaret edilerek sektörün talepleri dinlendi. Mahallelerin nabzını tutan AK Parti, Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Sönmez’i ziyaret ederek mahallenin genel durumunu masaya yatırdı.

​ALANYA ORMANLARINA BAKANLIK DESTEĞİ

​Ankara’dan gelen müjde Alanya’nın ciğerlerini korumaya yönelik oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından dağıtımı yapılan; 1 Arazöz, 1 Dozer ve 1 Ekskavatör, Alanya Orman İşletme Müdürlüğü’ne teslim edildi. Bu takviye ile bölgenin orman yangınlarına karşı müdahale kapasitesi artırıldı.

​CEMİYET HAYATI VE VATANDAŞLA İÇ İÇE

​Siyasetin sadece toplantı odalarında değil, halkın mutlu günlerinde de olduğunu hatırlatan teşkilat; Önceki dönem meclis üyesi Mustafa Keşoğlu ve Ali Yılmaz'ın evlatlarının düğün öncesi "işin olsun" programlarına katılarak ailelerin sevincine ortak oldu. Hafta boyunca devam eden "Nöbetçi Başkan" uygulamasıyla, vatandaşların talep ve önerileri doğrudan alındı. AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı bu haftayı; polemiklerden uzak, tamamen hizmet odaklı, sosyal duyarlılığı yüksek ve saha hakimiyeti güçlü bir tempoda tamamladı.

CHP

Alanya siyasetinde ana muhalefetten yerel iktidara yürüyen CHP hem belediye hizmetlerinin takibi hem de sosyal etkinliklerle dolu, oldukça hareketli bir haftayı geride bıraktı.

​SAHA MESAİSİ: TAKSİCİ ESNAFIYLA BULUŞMA

​CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, haftalık saha çalışmaları kapsamında Damlataş Taksi Durağı’nı ziyaret etti. Direksiyon başındaki taksi esnafıyla bir araya gelen Kandemir, şoförlerin sorunlarını, taleplerini ve çözüm önerilerini yerinde dinleyerek esnafın nabzını tuttu.

Hafta sonu spor ve kültür etkinliklerini de ihmal etmeyen CHP yönetimi, 13. Geleneksel Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne çıkarma yaptı. Başkan Kandemir ve ilçe yönetimi, er meydanında pehlivanlara destek vererek ata sporunun yaşatılması mesajını verdi.

​ENGELSİZ SANAT VE SOSYAL DUYARLILIK

​Engelliler Haftası münasebetiyle düzenlenen etkinliklerde CHP örgütü ön saflardaydı:

​Engelsiz Sanat Atölyesi tarafından hazırlanan “Hayalden Tuvale” resim sergisinin açılışına katılım sağlandı. Başkan Kandemir, "Sanat engel tanımaz" diyerek farkındalık ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. Ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı ATASEM Kurs Merkezi’ndeki el emeği sergisinin açılışı gerçekleştirilerek kursiyerlerin heyecanına ortak olundu.

​BELEDİYE HİZMETLERİ MERCEK ALTINDA

​CHP örgütü, yerel yönetimdeki gücünü sahada hissettirmeye devam etti:

​Başkan Kandemir, Alanya Belediyesi tarafından yaylalarda ve kırsal mahallelerde sürdürülen yol çalışmalarını kamuoyuna duyurdu. Atatürk Bulvarı ve Damlataş Yürüyüş Yolu’ndaki refüj düzenleme çalışmaları yerinde incelendi. Kandemir, Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak’tan teknik detaylar ve ilerleyiş hakkında bilgi aldı. Başkan Kandemir, Türk Dil Bayramı dolayısıyla anlamlı bir mesaj yayınladı ve Atatürk’ün "Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir" sözünü hatırlattı.

​KRİTİK AÇIKLAMA: "ÖZ KAYNAKLARIMIZLA KAZANDIK"

​Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkındaki iddialar ve sonrasındaki süreci değerlendiren Başkan Bülent Kandemir, konuyla ilgili sert ve net bir duruş sergileyerek şunları kaydetti: Başkan Böcek üzerinde büyük bir baskı kurulduğunu ve ağır şartlar altında yapılan açıklamaların bu psikolojiyle değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Kandemir, Alanya CHP örgütünün 2024 yerel seçimlerini tamamen kendi öz kaynakları ve dinamizmiyle kazandığını, kimseden bağış alınmadığını kesin bir dille ifade ederek spekülasyonlara son noktayı koydu. CHP Alanya İlçe Örgütü bu haftayı; belediye yatırımlarının takibi, yoğun sosyal faaliyetler ve genel siyasete dair net mesajlarla kapattı.

MHP

​​MHP Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Mustafa Sünbül liderliğinde, sosyal hayattan diplomasiye kadar geniş bir yelpazede haftayı oldukça yoğun geçirdi.

​CEMİYET VE SOSYAL HAYAT MESAİSİ

​Başkan Mustafa Sünbül ve yönetimi, Alanya’daki sosyal bağları güçlendirmek adına hafta sonu boyunca üç ayrı düğün merasimine katıldı. Gamze & Mertcan, Özge & Ahmet ve Begüm & Burak çiftlerinin mutluluklarına ortak olan heyet; ailelere Kur'an-ı Kerim, Türk Bayrağı ve Nasihatname takdim etti. Ayrıca yeni açılan bir iş yerinin açılış kurdelesini keserek esnafa bereket diledi.

​ENGELLİLER HAFTASI VE FARKINDALIK ETKİNLİKLERİ

​“Torosların Ruhu, Üç Hilalin Gücüyle” sloganıyla düzenlenen farkındalık programına katılan MHP Alanya ekibi, Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Yurdakul ile bir araya geldi. Hafta kapsamında KAÇEP Başkanı Halime Türk ve yönetimi, Alanya Özel Eğitim Meslek Okulu ile rehabilitasyon merkezlerini ziyaret ederek özel öğrencilerin gününü kutladı.

​PARTİ İÇİ İSTİŞARE VE PROTOKOL ZİYARETLERİ

​Teşkilat binası bu hafta önemli isimleri ağırladı: Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ve 23. Dönem Milletvekili Hüseyin Yıldız, Başkan Sünbül ile istişarelerde bulundu. Kızılay Alanya Şube Başkanı Mehmet Dikici ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, makam ziyaretleri gerçekleştirerek güncel konuları değerlendirdi.

​RESMİ TEMASLAR VE DIŞ ZİYARETLER

​İlçe yönetimi, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk’ü makamında ziyaret ederek yerel gündemi görüştü. Ayrıca Alanya Müftülüğü ’nün kermesine destek veren heyet, 25. Dönem Milletvekili Tarkan Akıllı’ya da bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi. MHP Alanya İlçe Teşkilatı; düğünden açılışa, Ankara protokolünden engelli farkındalık etkinliklerine kadar her alanda varlık göstererek Alanya siyasetinde aktif bir haftayı geride bıraktı.

İYİ PARTİ

İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Hilmi Er liderliğinde, Ankara temaslarının ardından yerel saha çalışmalarındaki yoğun programıyla haftalık siyaset gündemine damgasını vurdu.

ANKARA ÇIKARMASI VE DERVİŞOĞLU ZİYARETİ

Geçtiğimiz hafta rotayı başkente kıran İYİ Parti Alanya heyeti, TBMM’deki grup toplantısına katılarak adeta gövde gösterisi yapmıştı. Heyet, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu ile makamında bir araya gelerek Alanya’nın sorunlarını ve yerel gündemi içeren kapsamlı bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu buluşmanın ardından Başkan Er, sahaya ineceklerini açıklamıştı.

BÜYÜK BULUŞMA: ALANYA'NIN RÖNTGENİ ÇEKİLDİ

Genel Merkez düzeyinde temsil edilen "Halk Buluşması ve Üyelik Katılım Töreni", ALTSO Konferans Salonu’nda büyük bir kalabalıkla gerçekleştirildi. Genel Başkan Yardımcısı Dr. Cenk Özatıcı ve Antalya İl Başkanı Ali Adnan Kaya’nın katılımıyla düzenlenen programda; şehrin ticari ve sosyal sorunları masaya yatırıldı. Sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler neticesinde Alanya’nın siyasi ve ekonomik röntgeni çekildi.

STK VE ODA TEMSİLCİLERİYLE YOĞUN MESAİ

Başkan Hilmi Er’in "Sahaya ineceğiz" açıklamasının ardından başlatılan planlama dahilinde teşkilat, yoğun bir randevu trafiği yürüterek STK ve meslek odalarıyla temas kurdu. Genel Başkan Yardımcısı Dr. Cenk Özatıcı, İl Başkanı Ali Adnan Kaya, İlçe Başkanı Hilmi Er ve yönetim kurulu üyeleri; oda başkanları ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. İYİ Parti Alanya, bu haftayı sadece rutin bir siyasi çalışma dönemi olarak değil; Ankara’dan başlayıp Alanya sokaklarına ve odalarına uzanan güçlü bir "saha çıkarması" olarak kayıtlara geçirdi.

SAADET PARTİSİ

​Saadet Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca liderliğinde yürüttüğü çalışmalarda bu hafta da geleneği bozmadı. Sosyal ve ekonomik meselelere dair dozajı artan basın açıklamalarıyla dikkat çeken teşkilat, haftayı siyasetin merkezinde kapattı.

​BASKIN SEÇİM İDDİASI GÜNDEME OTURDU

​Başkan Hüseyin Sarıca, bu hafta yaptığı çarpıcı açıklamalarla Alanya siyasetinin fitilini ateşledi. İktidarın yakın bir zamanda "baskın seçim" yapacağına dair öngörülerini paylaşan Sarıca, teşkilatını ve Alanya kamuoyunu muhtemel bir seçim sürecine karşı teyakkuza çağırdı.

​HUKUKİ ZAFER: MUTLAK BUTLAN DAVASI REDDEDİLDİ

​Parti içinde büyük bir sevinç yaratan gelişme ise yargıdan geldi. Saadet Partisi aleyhine açılan "Mutlak Butlan" davasının mahkeme tarafından reddedilmesi, Alanya teşkilatında rahat bir nefes aldırdı. Ortadoğu’daki gelişmelerden yerel ekonomik sıkıntılara kadar geniş bir yelpazede çözüm odaklı açıklamalar yapan Sarıca, partinin Alanya’daki görünürlüğünü artırdı. Saadet Partisi Alanya, hukuki kazanımlar ve "baskın seçim" çıkışıyla siyaset kazanını kaynatırken; çözüm odaklı muhalefet anlayışıyla haftanın en çok konuşulan partilerinden biri oldu.

ANAHTAR PARTİ

​Anahtar Parti Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Abdullah Akkuş liderliğinde Alanya’nın merkezinden en uzak kırsal mahallelerine kadar uzanan yoğun bir saha çalışmasına imza attı.

​BÜYÜKŞEHİR YASASI VE HİZMET VAATLERİ HEDEFTE

​Başkan Abdullah Akkuş, haftalık değerlendirmesinde 2014 yılında yürürlüğe giren Büyükşehir Yasası’nı sert bir dille eleştirdi. Geçmişte verilen "hizmet hızlanacak, yerinde çözüm başlayacak" vaatlerini hatırlatan Akkuş, gelinen noktada Alanya’nın hizmet noktasında mağdur edildiğini savundu. Akkuş, "Millete jet hızıyla hizmet masalları anlatıldı, bugün ise yerinde çözümün yerini bürokrasi aldı" diyerek Büyükşehir uygulamasını hedefe koydu.

​ŞEHİT ANNELERİNE VE EMEKÇİYE VEFA

​Özel günleri saha çalışmasıyla birleştiren Anahtar Parti heyeti: Anneler Günü vesilesiyle Kadın, Aile ve Sosyal Politikalar Başkanlığı öncülüğünde Şehit annelerini ziyaret ederek dualarını aldı. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kapsamında Alanyalı üreticilerin emeklerine vurgu yaparak "Toprağı işleyen eller susturulursa, sofralar eksilir" mesajını verdi.

​CEMİYET HAYATI, SOSYAL TEMASLAR, SİYASİ ETİK VE SANDIK VURGUSU

Başkan Akkuş ve ekibi, vatandaşın mutlu günlerinde de yanındaydı. Turgut Musluoğlu’nun oğlunun düğün merasimine katılan heyet, ardından Konaklı Kongre ve Kültür Merkezi’nde Sevda ve Fatih çiftinin düğün töreninde yer aldı. Son dönemdeki belediye başkan transferlerine de değinen Başkan Abdullah Akkuş, "Milletin iradesi; pazarlık masalarında değil, sandıkta tecelli eder!" sözleriyle siyasi duruşunu net bir şekilde ortaya koydu. Başkan Akkuş ve ekibi, saha etkinliğini her geçen gün artırarak Alanya siyasetinde anahtar rolünü sürdüreceğinin sinyalini verdi.

YENİDEN REFAH PARTİSİ

​Yeniden Refah Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Burhan Dündar liderliğinde yeni dönem stratejilerini belirleyerek saha çalışmaları için startı verdi. Haftalık yönetim kurulu toplantısıyla siyasi haritasını çizen teşkilat, Alanya’nın sorunlarına odaklandı.

​YENİ DÖNEMİN SİYASİ HARİTASI BELİRLENDİ

​İlçe Başkanı Burhan Dündar başkanlığında teşkilat binasında gerçekleştirilen haftalık yönetim kurulu toplantısı, yoğun bir katılıma sahne oldu. Toplantıda; mahalle bazlı çalışmalar, vatandaş ziyaretleri ve esnaf buluşmaları gibi önümüzdeki dönemin ana başlıkları kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Birlik ve koordinasyon mesajlarının verildiği toplantı, teşkilatın yeni dönem enerjisini ortaya koydu.

​ALANYA’NIN RÖNTGENİ VE SAHA ÇÖZÜMLERİ

​Teşkilat çalışmaları ve saha faaliyetlerinin masaya yatırıldığı görüşmelerde, Alanya’nın öncelikli sorunları listelendi. Başkan Dündar, sorunları sadece tespit etmekle kalmayıp, çözüm önerilerini halkla birlikte oluşturmak için bizzat sahaya ineceklerini vurguladı. Başkan Burhan Dündar ve ekibi özellikle ekonomik sıkıntıları merkeze aldı. Vatandaşlarla birebir temas kurarak yerinde tespit yapacaklarını belirten Dündar, halkın cebini yakan sorunlara yönelik ürettikleri çözüm önerilerinin önümüzdeki günlerde Alanya siyasetinde etkili olacağını ifade etti. Yeniden Refah Partisi Alanya, bu haftayı bir planlama ve strateji dönemi olarak geçirdi. Başkan Dündar yönetimindeki teşkilat, mahalle odaklı ve ekonomik çözüm merkezli yeni siyaset tarzıyla sahada daha görünür olacağının sinyallerini verdi.

ZAFER PARTİSİ

​Zafer Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Fikret Türkoğlu ve ekibinin öncülüğünde yerel sorunlara yönelik sunduğu çözüm önerileri ve büyük kongre hazırlıklarıyla dolu dolu bir haftayı geride bıraktı.

​BÜYÜK GÜN: 2. OLAĞAN İLÇE KONGRESİ HEYECANI

​Zafer Partisi Alanya Teşkilatı, haftanın büyük bir bölümünü partinin geleceğine yön verecek olan kongre hazırlıklarına ayırdı. Yeni yönetimiyle Alanya siyasetinde güven tazelemeye hazırlanan Türkoğlu ve ekibi, kongre detaylarını kamuoyuyla paylaştı: 17 Mayıs 2026 Pazar günü Saat: 11:00

​Alanya Ticaret Odası (ALTSO) Konferans Salonu. Hafta boyunca sadece parti içi çalışmalarla yetinmeyen Başkan Fikret Türkoğlu, gerçekleştirdiği basın açıklamalarıyla Alanya’nın yerel sorunlarını gündeme taşıdı. Kongre sonrası önümüzdeki dönemin yol haritası netleşecek. Zafer Partisi Alanya, 17 Mayıs’taki büyük randevuya kilitlenmiş durumda. Başkan Türkoğlu Alanya siyasetinde güçlü bir "Zafer" rüzgârı estirmeye kararlı görünüyor.