ANTALYA bölgesi genelinde bu ölçekte veri odaklı bir ortak pazarlama (co-marketing) kampanyası yürüten tek destinasyon olan Alanya, pazar payını korumaya yönelik adımlarını sürdürüyor. Uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla stratejik iş birlikleri geliştiren Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV), tanıtım faaliyetlerini doğrudan ölçülebilir veriler üzerinden planlıyor. Vakfın, Jet2holidays ile hayata geçirdiği bu kampanya da belirli dönemlerde yapılan pazarlama yatırımlarının rezervasyonlara olan net etkisini ortaya koyuyor.

ALANYA SAVAŞ DÖNEMİNDE İPTALLERİ MİNİMUMDA TUTTU

6 Şubat itibarıyla medyada yer almaya başlayan çatışma ve savaşla ilgili haberlerin etkisi taleplere yansıdı. Alanya kısa süreli bir yavaşlama yaşasa da Jet2holidays ile yürüttüğü ortak proaktif tanıtım stratejileri sayesinde, bu dönemde en hızlı toparlanan destinasyon oldu.

‘AİLE’ KONSEPTİNİN VE DOĞRU ANAHTAR KELİMELERİN ETKİSİ

Raporda ayrıca tüketici davranışları ve müşteri geri bildirimleri de analiz edildi. Alanya'nın pazarlama kampanyalarında kullanılan anahtar kelimelerin doğrudan etkisi verilere açıkça yansıdı. Özellikle Alanya'nın "aile dostu ortamı" üzerindeki vurgu ve "ideal aile tatili" mesajının öne çıkarılması, rezervasyonları artıran temel faktörler olarak belirlendi.

Verilerde tatilcilerin deneyimlerine yansıyan diğer detaylar ise Alanya'nın sunduğu yüksek memnuniyeti gözler önüne serdi. Misafirler; Jet2holidays rehberlerinden yerel halka kadar herkesin güler yüzlü ve misafirperver yaklaşımından övgüyle bahsederken, su parkları ve özel plajlara sahip donanımlı tesislerde beklentilerinin fazlasıyla karşılandığını belirttiler. Alanya'nın eşsiz doğasına ve plajlarına hayran kalan tatilciler, canlı çarşılar ve zengin alışveriş seçeneklerinin de katkısıyla tatillerinden tam bir 'fiyat-performans' memnuniyetiyle ayrıldıklarını vurguladılar.

DİJİTAL PAZARLAMADA DAHA YÜKSEK ETKİLEŞİM VE AÇILMA ORANLARI

ALTAV ve Jet2holidays ortaklığıyla yürütülen 2026 yılı dijital kampanyalarının performansında istatistiksel olarak önemli bir artış kaydedildi. Hedefli Sosyal Reklam (TSA) bütçeleri aynı kalmasına rağmen, etkileşim oranları yüzde 6.61'den yüzde 11.16'ya yükseldi.

Özel e-posta bülteni pazarlamasında ise maillerin açılma oranı performansı, bir önceki kampanyamızdaki yüzde 17.8 seviyesinden yüzde 33.2'ye çıkarak önemli bir artış gösterdi.

JET2.COM & JET2HOLIDAYS 2026 YAZ PROGRAMI

2026 yaz sezonu için Jet2.com; Belfast, Birmingham, Bournemouth, Bristol, Edinburgh, East Midlands, Glasgow, Leeds Bradford, Londra Gatwick, Londra Luton, Liverpool, Manchester, Newcastle ve Londra Stansted'den düzenlediği haftalık 88 zirve (peak) uçuşuyla bölgeye yarım milyondan fazla koltuğu satışa sundu. Jet2holidays ile Alanya genelinde yaklaşık 50 otel satışa açıldı.

AÇIKALIN: PAZARLAMA ÇALIŞMALARINI TİTİZLİKLE TAKİP EDİYORUZ

ALTAV Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Açıkalın, iki yıldır Jet2 firması ile yapılan pazarlama çalışmalarının ve sonuçlarının titizlikle takip edildiğini belirterek, "Jet2holidays ile yürüttüğümüz ortak pazarlama kampanyasının verimliliğinden ve elde ettiğimiz somut sonuçlardan büyük memnuniyet duyuyoruz. Son iki yıldır titizlikle takip ettiğimiz veriler ve bu süreçte kaydedilen istikrarlı yükseliş, Alanya’nın Birleşik Krallık pazarındaki sarsılmaz konumunu açıkça teyit ediyor. Özellikle küresel ölçekteki zorlu dönemlerde bile stratejik tanıtım faaliyetlerimizin karşılığını almamız, uyguladığımız modelin başarısını ortaya koyuyor. Önümüzdeki süreçte de bu veriye dayalı iş birliğini güçlendirerek, Alanya’yı İngiliz tatilcilerin vazgeçilmez rotası yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

JET2 MÜDÜRÜ BRAMLEY’DEN KAMPANYA MESAJI

Jet2 Havalimanları ve Turizm Organizasyonları Genel Müdürü Jacob Bramley şunları söyledi: “Bu harika destinasyonu tanıtmak için Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ile ortaklaşa çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sürekli başarıya ulaşmak açısından iş birliği içinde çalışmak bizim için her zaman kritik bir öneme sahip olmuştur ve bölgeyle uzun vadede yapmayı dört gözle beklediğimiz bir şeydir. Bu iş birliği için çok minnettarız ve ödüllü tatillerimizi bu güzel destinasyonda sunacağımız bir başka harika yaz için çok heyecanlıyız.”