Alanya’nın gece hayatının önemli adreslerinden CLUB Summer Garden, yaz sezonuna iddialı bir başlangıç yaptı. Başarılı DJ Gökhan Sakaltaş’ın sahne aldığı özel gecede müzik, ışık ve eğlence bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu organizasyonda mekan saatler ilerledikçe tamamen dolarken, dans pisti gece boyunca bir an olsun boş kalmadı.

Özellikle yaz aylarında Alanya’ya gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olan Summer Garden, sezonun ilk büyük etkinliklerinden birinde beklentileri karşıladı. DJ Gökhan Sakaltaş’ın elektronik müzik, house ve pop ritimlerini harmanladığı setler, geceye katılanlara yüksek enerjili bir atmosfer sundu.

YAZ COŞKUSU SUMMER GARDEN’DA BAŞLADI

Gecenin ilerleyen saatlerinde müziğin temposu yükseldikçe eğlencenin dozu da arttı. Renkli ışık şovları, özel sahne efektleri ve görsel performanslarla desteklenen organizasyon, Alanya’nın yaz eğlence sezonuna güçlü bir başlangıç niteliği taşıdı.

Kulübü dolduran misafirler, sabahın ilk ışıklarına kadar süren etkinlikte hem müziğin ritmine eşlik etti hem de Akdeniz gecelerinin enerjisini yaşadı. Özellikle tatil için Alanya’da bulunan turistler, Summer Garden’ın atmosferine büyük ilgi gösterdi.

DANS PİSTİNDE ADIM ATACAK YER KALMADI

DJ Gökhan Sakaltaş’ın performansı sırasında mekanın her köşesi doldu. Hareketli parçalarla tempoyu sürekli yüksek tutan başarılı DJ, eğlence severlerden tam not aldı. Müziğin zirve yaptığı anlarda dans pistinde adeta adım atacak yer kalmadı.

Katılımcılar gece boyunca cep telefonlarıyla bu özel anları kaydederken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler de etkinliğin geniş yankı uyandırmasını sağladı. Summer Garden’da oluşan yoğun ilgi, sezon boyunca benzer gecelerin devam edeceğinin işareti olarak değerlendirildi.

TIKA BASA EĞLENCE

Yaz sezonu boyunca birbirinden ünlü DJ’leri ve özel konsept partileri ağırlamaya hazırlanan Club Summer Garden, Alanya’nın eğlence hayatında yine adından söz ettireceğinin sinyallerini verdi.

Açıldığı günden bu yana hem Alanya’da yaşayanların hem de turistlerin yoğun ilgi gösterdiği mekan, özellikle açık hava konsepti, büyük dans alanı ve güçlü ses sistemiyle dikkat çekiyor. Önümüzdeki haftalarda düzenlenecek etkinliklerde de benzer yoğunluğun yaşanması bekleniyor.

Turizm sezonunun hareketlenmesiyle birlikte Alanya gece hayatı da canlanırken, Summer Garden’da düzenlenen bu organizasyon kentin eğlence turizmine katkı sağlayan etkinliklerden biri olarak öne çıktı. Cemali AYDINOĞLU