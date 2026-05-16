EMNİYET Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Alanya İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen anma programında, vatan uğruna can veren kahramanların hatırası bir kez daha saygı ve minnetle yad edildi. Alanya Garnizon Şehitliği’nde gerçekleştirilen tören, şehit aileleri ve vatandaşların yoğun katılımıyla duygusal anlara sahne oldu.

2019 yılında Kuzey Irak’ta yürütülen operasyon sırasında teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli için düzenlenen program, cuma namazının ardından başladı. Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Alanya’da da şehitlerin hatırasını yaşatmak ve ailelerine destek olmak amacıyla gerçekleştirilen anma töreni, birlik ve beraberlik duygusunu bir kez daha ortaya koydu.

GENİŞ KATILIM SAĞLANDI

Anma programına Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, Antalya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Engin Burak Mindivanlı, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hüseyin Direk, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, EMŞAV Alanya İlçe Başkanı Hakan Çoban, emniyet ve jandarma personeli, şehit yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törene katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehitlerin aziz hatırasına duydukları saygıyı dualarla ve kabir ziyaretleriyle gösterdi. Özellikle çocuklarıyla birlikte programa katılan aileler, şehitlerin gelecek nesiller tarafından da unutulmaması gerektiğini vurguladı.

KUR’AN-I KERİM OKUNDU, DUALAR EDİLDİ

Program kapsamında Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu ve tüm şehitler için dualar edildi. Şehit Zekeriya Zencirli başta olmak üzere, vatan savunmasında hayatını kaybeden güvenlik güçleri rahmetle anıldı.

Duaların ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, Garnizon Şehitliği’nde bulunan kabirlere karanfil bırakarak şehitlerin hatırasını andı. Karanfillerle süslenen mezarlar başında yapılan ziyaretler, programa katılanlara duygu dolu anlar yaşattı.

“ŞEHİTLERİMİZİN EMANETLERİNE SAHİP ÇIKMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

EMŞAV Alanya İlçe Başkanı Hakan Çoban, yaptığı açıklamada şehit ailelerinin ve gazilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Çoban, “Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların fedakârlıkları hiçbir zaman unutulmayacak. Bizler de şehitlerimizin bizlere emanet ettiği ailelerine sahip çıkmayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

PROGRAM SONRASI YEMEK İKRAMI YAPILDI

Anma programının ardından EMŞAV Alanya İlçe Başkanlığı tarafından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu. Şehit yakınları, kamu kurumlarının temsilcileri ve vatandaşlar aynı sofrada bir araya gelerek birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Alanya’da düzenlenen bu anlamlı tören, şehitlerin hatırasının yaşatılmasının yanı sıra, toplumun her kesiminin ortak değerlerde buluştuğunu bir kez daha gösterdi. Şehit Zekeriya Zencirli’nin fedakârlığı ve vatan sevgisi, Alanya’da dualarla ve minnetle anıldı.