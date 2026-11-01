Bolu'da D-100 kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazası paniğe neden oldu. İstanbul istikametinde seyir halinde olan 3 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

D-100 KARA YOLUNDA 3 OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Kaza, saat 14.30 sıralarında Bolu'dan geçen D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, M.P. yönetimindeki 81 DM 722 plakalı otomobil, S.G.Y. idaresindeki 14 ADM 730 plakalı otomobil ve S.R.Ç. yönetimindeki 14 AR 936 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle zincirleme trafik kazasına karıştı.

Üç aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kazada yaralanan 4 kişiye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

İSTANBUL İSTİKAMETİNDE TRAFİK AKSADI

Zincirleme kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde trafik akışı olumsuz etkilendi.

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alarak ulaşımın kontrollü şekilde devam etmesini sağladı.

Kaza yapan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatılırken, sürücüler bir süre kontrollü olarak ilerledi.

ARAÇLAR KALDIRILDI, TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Ekiplerin çalışmaları sonucunda kazaya karışan 3 otomobilin yoldan kaldırılmasıyla birlikte D-100 kara yolunda ulaşım yeniden normale döndü.

Kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi amacıyla polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Dört kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan zincirleme kazanın nasıl meydana geldiği henüz netlik kazanmadı.

Polis ekiplerinin, sürücülerin ifadeleri ve olay yerindeki bulgular doğrultusunda kazanın nedenini araştırdığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.