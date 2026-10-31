Alanya’da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Continental Altılı Lastik, geleneksel Pişi Günü etkinliğinin 5’incisine ev sahipliği yaptı. Küçükhasbahçe Mahallesi Keykubat Bulvarı üzerindeki işletmede düzenlenen etkinlik, sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun ilgi gördü.

GELENEKSEL BULUŞMA 5. KEZ GERÇEKLEŞTİ

İşletme sahibi Hüseyin Yalçın’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte müşteriler, dostlar, çevre esnafı ve vatandaşlar bir araya geldi. Sabah saat 08.00’de başlayan programda konuklara sıcak pişi ikram edilirken, çay eşliğinde samimi sohbetler gerçekleştirildi.

Geleneksel hâle gelen Pişi Günü’nün yalnızca bir ikram etkinliği olmadığını belirten Yalçın, organizasyonun dostluk ve dayanışma bağlarını güçlendiren anlamlı bir buluşmaya dönüştüğünü ifade etti.

'GEÇMİŞLERİMİZİN RUHUNA DUA EDİYORUZ'

Etkinliğe katılan herkese teşekkür eden işletme sahibi Hüseyin Yalçın, “Geleneksel hâle getirdiğimiz Pişi Günümüzün 5’incisini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu buluşmayı hem geçmişlerimizin ruhuna dua etmek hem de müşterilerimiz, dostlarımız ve hemşehrilerimizle bir araya gelmek amacıyla sürdürüyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

PİŞİ İKRAMI DOSTLUK SOFRASINA DÖNÜŞTÜ

Gün boyunca devam eden etkinlikte işletmeye gelen konuklara sıcak pişiler ikram edildi. Esnaf ve vatandaşlar, yoğun iş temposuna kısa bir mola vererek aynı sofrada buluşmanın ve sohbet etmenin keyfini yaşadı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen geleneksel Pişi Günü, katılımcılar arasındaki dostluk ve dayanışma bağlarının güçlenmesine katkı sağladı.