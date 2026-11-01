Antalya turizminde 2026 yılının ilk 9 aylık bilançosu açıklandı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) ekim ayı bülteninde yer alan verilere göre, Antalya'ya gelen yabancı ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla önemli bir gerileme yaşandı.

Ocak-Eylül döneminde kenti ziyaret eden yabancı turist sayısı yüzde 5,69 azalarak 12 milyon 483 bin 159'a düştü. Yabancı ziyaretçiler ile yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının toplamı ise yüzde 5,41 gerileyerek 13 milyon 330 bin 110 olarak kayıtlara geçti.

ANTALYA 9 AYDA 752 BİN YABANCI TURİST KAYBETTİ

AKTOB'un paylaştığı verilere göre, Antalya'ya gelen yabancı ziyaretçi sayısındaki azalma 752 bin 605 kişiye ulaştı.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların ziyaretçi sayısı da yüzde 1,15 azalarak 846 bin 951 oldu.

Turizmdeki bu gerilemede özellikle Avrupa'nın önemli kaynak pazarlarında yaşanan düşüş belirleyici rol oynadı.

ALMANYA VE İNGİLTERE'DEN GELİŞLERDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Antalya turizminin en önemli kaynak ülkeleri arasında yer alan Almanya ve İngiltere'den gelen ziyaretçi sayısındaki gerileme dikkat çekti.

Antalya'nın ikinci büyük turizm pazarı olan Almanya'dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 6,29 azalarak 2 milyon 532 bin 988'e düştü.

Üçüncü sırada bulunan İngiltere'den gelen ziyaretçi sayısı ise yüzde 11,90 gerileyerek 1 milyon 139 bin 5 oldu.

İki ülkeden gelen ziyaretçi sayısındaki toplam kayıp 323 bin 965 kişiye ulaştı.

AKTOB'un değerlendirmesine göre Almanya ve İngiltere'de yaşanan düşüş, Antalya'nın toplam yabancı ziyaretçi kaybının yaklaşık yüzde 43'ünü oluşturdu.

İLK 10 TURİZM PAZARININ 8'İNDE KAYIP VAR

Antalya'nın en fazla turist ağırladığı ilk 10 ülkenin 8'inde ziyaretçi sayısının azalması dikkat çekti.

En sert oransal düşüş Romanya pazarında yaşandı. Romanya'dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 16,10 gerileyerek 332 bin 235'e düştü. Bu ülkeden gelen turist sayısındaki kayıp 63 bin 739 kişi oldu.

Diğer Avrupa pazarlarında da benzer bir tablo ortaya çıktı.

Slovakya'dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 11,80 azalarak 170 bin 533'e, Çekya'dan gelenler yüzde 8,37 gerileyerek 244 bin 354'e, Hollanda'dan gelenler ise yüzde 6,78 düşüşle 362 bin 283'e indi.

Polonya'dan gelen turist sayısı yüzde 5,13 azalarak 1 milyon 51 bin 168 olurken, Kazakistan'dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 2,79 gerileyerek 340 bin 795 olarak kaydedildi.

RUSYA VE UKRAYNA'DAN GELEN TURİST SAYISI ARTTI

Antalya'nın en büyük 10 kaynak pazarı arasında yalnızca Rusya ve Ukrayna'da artış yaşandı.

Kentin en büyük turizm pazarı konumundaki Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 0,60 artarak 3 milyon 326 bin 769'a yükseldi.

Ukrayna'dan gelen ziyaretçi sayısı ise yüzde 5,82 artışla 385 bin 317'ye ulaştı.

Bu sonuçla Ukrayna, Antalya'nın en fazla ziyaretçi ağırladığı ülkeler arasında beşinci sıraya yükseldi.

Ancak Rusya ve Ukrayna'dan gelen turist sayısındaki toplam 41 bin 69 kişilik artış, diğer pazarlarda yaşanan kayıpları karşılamaya yetmedi.

ANTALYA TURİZMİNDE RUSYA'NIN AĞIRLIĞI ARTIYOR

Rusya'dan gelen turist sayısında sınırlı bir artış yaşanmasına rağmen ülkenin Antalya turizmindeki payı yükseldi.

Geçen yıl yüzde 24,98 olan Rusya'nın toplam yabancı ziyaretçiler içindeki payı, 2026 yılının ilk 9 ayında yüzde 26,65'e çıktı.

AKTOB'un değerlendirmesinde, Rusya'nın payındaki yükselişin yalnızca bu pazardaki büyümeden değil, diğer ülkelerden gelen turist sayısındaki azalmadan da kaynaklandığına dikkat çekildi.

Rusya ve Almanya'dan gelen ziyaretçiler, Antalya'ya gelen yabancı turistlerin yüzde 46,94'ünü oluşturdu.

İlk dört kaynak ülkenin toplam payı yüzde 64,49'a ulaşırken, ilk 10 ülkenin payı yüzde 79,19 olarak gerçekleşti.

AVRUPA PAZARINDAKİ DARALMA TURİZM SEKTÖRÜNÜN GÜNDEMİNDE

Almanya, İngiltere, Hollanda, Polonya, Çekya ve diğer Avrupa ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısındaki azalma, Antalya'nın kaynak pazarlarındaki değişimi gözler önüne serdi.

Özellikle Almanya ve İngiltere'den gelen turist sayısındaki düşüşün toplam kaybın önemli bölümünü oluşturması, bu iki pazarın Antalya turizmi açısından taşıdığı önemi bir kez daha ortaya koydu.

Rusya'nın toplam ziyaretçi sayısı içindeki payının artması ise Antalya turizminin belirli kaynak pazarlara olan bağımlılığı konusunu yeniden gündeme getirdi.

GÖZLER YILIN SON ÜÇ AYINA ÇEVRİLDİ

2026 yılının ilk 9 ayında ortaya çıkan tablo, Antalya turizminde ziyaretçi sayılarının ülkelere göre farklı yönlerde hareket ettiğini gösterdi.

Rusya ve Ukrayna pazarlarında artış yaşanırken, Avrupa'nın birçok önemli ülkesinden gelen ziyaretçi sayısında düşüş kaydedildi.

Yılın son çeyreğinde gerçekleşecek ziyaretler, Antalya'nın 2026 yılını toplam kaç yabancı turistle tamamlayacağını belirleyecek.