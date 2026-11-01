ALANYA'DA elektrik dağıtım şebekesinde gerçekleştirilecek bakım çalışmaları nedeniyle 2 Kasım Pazartesi günü bazı bölgelerde planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Açıklanan kesinti programına göre Tosmur Mahallesi'ndeki belirli cadde ve sokaklarda sabah saat 09.00'da başlayacak kesintinin öğleden sonra 13.00'e kadar sürmesi bekleniyor.

ALANYA'DA ELEKTRİKLER HANGİ SAATLERDE KESİLECEK?

Paylaşılan kesinti programına göre elektrik kesintisi 2 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 09.00 ile 13.00 arasında uygulanacak. Toplam 4 saat sürmesi planlanan kesinti, elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek.

ELEKTRİK KESİNTİSİNDEN ETKİLENECEK YERLER

Planlı elektrik kesintisinin uygulanacağı bölgeler şöyle:

Tosmur Mahallesi Kerimcik mevkisi

Tosmur Mahallesi Hasan Çavuş Caddesi

Tosmur Mahallesi Ömer Koparan Caddesi

Tosmur İsmail Özdemir bölgesi

KESİNTİNİN NEDENİ BAKIM ÇALIŞMASI

Elektrik kesintisinin, şebekede gerçekleştirilecek bakım çalışmaları nedeniyle uygulanacağı belirtildi. Çalışmalar sırasında iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin gözetileceği ifade edildi.

Kesintiden etkilenecek bölgelerde yaşayan vatandaşların ve işletmelerin, elektrikle çalışan cihazlarını ve günlük işlerini belirtilen saatlere göre planlamaları önem taşıyor.

Planlanan çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgeye yeniden elektrik verilmesi bekleniyor. Kesinti saatlerinde çalışmaların seyrine bağlı olarak değişiklik yaşanabileceği için vatandaşların güncel duyuruları takip etmeleri öneriliyor.