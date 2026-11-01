BİM'in 1 Kasım 2026 Pazar günü başlayan yeni katalog döneminde mobilya, mutfak gereçleri ve motosiklet aksesuarları satışa sunuluyor. Alanya ve Antalya'daki BİM şubelerini de kapsayan 1-7 Kasım tarihli katalogda LED'li motosiklet sırt çantası 4.990 TL, dört kapaklı gardırop 13.490 TL, çelik tencere çeşitleri ise 1.650 TL'den başlayan fiyatlarla listeleniyor.

BİM 1 KASIM KATALOĞUNDA HANGİ ÜRÜNLER VAR?

BİM'in yayımladığı ürün listesinde ev mobilyaları, mutfak ekipmanları ve motosiklet kullanıcılarına yönelik ürünler bulunuyor. Katalogdaki fiyatlar 1 Kasım 2026 itibarıyla şöyle:

LED'li motosiklet sırt çantası: 4.990,00 TL

Vanora tek çekmeceli kitaplık vitrin: 8.490,00 TL

LED'li vitrin kitaplık: 12.290,00 TL

Spring puf: 1.990,00 TL

Loya sepetli çok amaçlı dolap: 4.500,00 TL

4 kapak 2 çekmeceli gardırop: 13.490,00 TL

Perla midi çaydanlık: 1.890,00 TL

Nora derin çelik tencere: 1.650,00 TL

Nora derin çelik tencere: 1.690,00 TL

Listede aynı isimle yer alan Nora derin çelik tencere için iki farklı fiyat bulunuyor. Ürünlerin ölçüleri belirtilmediğinden fiyat farkının hangi teknik özellikten kaynaklandığı kesin olarak söylenemiyor.

BİM'DE MOBİLYA FİYATLARI NE KADAR?

Kasım ayının ilk kataloğunda mobilya grubunda beş ürün yer alıyor. Spring puf 1.990 TL, Loya sepetli çok amaçlı dolap 4.500 TL ve Vanora tek çekmeceli kitaplık vitrin 8.490 TL fiyatla listeleniyor.

LED'li vitrin kitaplık 12.290 TL, dört kapaklı ve iki çekmeceli gardırop ise 13.490 TL'den satışa sunuluyor. Bu beş ürün arasında en yüksek etiket fiyatı gardıropta bulunuyor.

BİM'in resmî ürün açıklamalarına göre Vanora kitaplık vitrinde çöl beji, LED'li vitrin kitaplıkta ise beyaz melamin kaplı yonga levha kullanılıyor. Spring pufun MDF gövdeli ve sünger dolgulu olduğu belirtiliyor.

BİM'DE ÇAYDANLIK VE TENCERE FİYATLARI KAÇ TL?

Mutfak ürünlerinde Korkmaz markalı Perla midi çaydanlık 1.890 TL fiyatla katalogda yer alıyor. Nora derin çelik tencereler ise 1.650 TL ve 1.690 TL olmak üzere iki ayrı fiyatla listeleniyor.

Zincirin ürün açıklamasında Nora tencerelerin 304 kalite paslanmaz çelikten üretildiği bilgisi bulunuyor. İki tencere arasındaki fiyat farkı 40 TL olarak hesaplanıyor.

LED'Lİ MOTOSİKLET SIRT ÇANTASI KAÇ TL?

Katalogdaki motosiklet aksesuarı grubunda LED'li motosiklet sırt çantası 4.990 TL fiyatla bulunuyor. BİM'in ürün açıklamasında çantanın kişiselleştirilebilir LED ekranlara sahip olduğu belirtiliyor.

Ürünün LED ekran özelliği dışında batarya kapasitesi, çanta hacmi ve su geçirmezlik derecesine ilişkin doğrulanmış teknik ayrıntılar bu fiyat listesinde yer almıyor.

BİM 1 KASIM KATALOĞU NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

BİM'in 1 Kasım 2026 Pazar günü başlayan katalog dönemi, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü sona eriyor. Böylece kampanya takvimi toplam yedi günü kapsıyor.

Alanya ve Antalya'daki tüketiciler de ulusal katalog kapsamında yer alıyor. Ancak katalogda bir ürünün bulunması, o ürünün her mağazada aynı anda stokta olduğu anlamına gelmiyor.

BİM KATALOĞU ALANYA'DAKİ ŞUBELERDE GEÇERLİ Mİ?

BİM'in Türkiye genelinde uyguladığı katalog dönemi Alanya ve Antalya'daki şubeleri de kapsıyor. Bununla birlikte mobilya gibi hacimli ürünlerin ve belirli aksesuarların mağazalardaki bulunabilirliği stok durumuna göre farklılık gösterebiliyor.

Özellikle gardırop, kitaplık ve çok amaçlı dolap gibi ürünleri satın almayı planlayan tüketicilerin ürünün bulunduğu mağazayı ve teslimat koşullarını alışveriş öncesinde öğrenmesi önem taşıyor.

BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİN FİYATLARI DEĞİŞEBİLİR Mİ?

Haberde belirtilen ürün fiyatları BİM'in kendi resmî duyurusundan alınmıştır. Katalogdaki ürünler stoklarla sınırlıdır ve fiyatlar değişebilir. Tüketicilerin alışveriş öncesinde güncel fiyatları ve ürünlerin mağaza stok durumunu kontrol etmesi önerilir.